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خيم الثبات على سعر الدولار الآن مقابل الجنيه خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 22 فبراير داخل البنوك المصرية، ليستقر سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي على آخر ارتفاع سجله يوم أمس الثلاثاء، ليحقق سعر 30.55 جنيه شراء و30.65 جنيه بيع، بينما على الصعيد العالمي حقق مؤشر الدولار صعودا جديدا له داخل البورصة العالمية ليسجل 103.950 بنسبة 0.14% دولار.



سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023



في 6 بنوك.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22 فبراير خلال بداية التعاملات

سجل سعر الدولار في مصر استقرارا داخل البنوك، ليستقر الأخضر على آخر ارتفاع له يوم أمس، وهو ارتفاع بقيمة 3 قروش، جاء ذلك بعد قرارات البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، ويستعرض «المصري اليوم»، في السطور التالية آخر تحديثات سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بيع وشراء اليوم الأربعاء 22 فبراير، بعد آخر ارتفاع شهده الدولار مقابل الجنيه، ولمعرفة تحديثات العملات والدولار في مصر لحظة بلحظة (أضغط هنا).

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