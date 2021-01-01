يسبب ضررًا شديدًا للقلب .. نصائح مهمة للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم

يحدث عند ارتفاع ضغط الدم بالجسم، تحرك للدم عبر الشرايين بقوة أكبر، وهذه الزيادة فى التدفق تضع ضغطًا إضافيًا على الأنسجة الرقيقة فى الشرايين وتضر بالأوعية الدموية، مما يسبب ضررًا شديدًا للقلب.



ويوجد عدة أعراض لضغط الدم، أبرزها (الرؤية الضبابية أو المزدوجة، الدواء أو الإغماء، الصداع المزمن، الإرهاق، خفقان القلب، نزيف أنفى غير مبرر، عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح، الغثيان أو القئ".



ويوجد بعض الخطوات للتحكم فى ضغط الدم، بحسب خبراء ودراسات صحية تمت فى هذا الشأن:

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نصائح للتحكم فى ارتفاع ضغط الدمأولًا: التقليل من تناول الملح، فيجب عدم إضافة الكثير من الملح للنظام الغذائى، فيمكن أن يؤدى تناول الصوديوم لارتفاع ضغط الدم ، ويمكن بدلًا من الملح استخدام الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة للطعام.ثانيًا: التوقف عن التدخين، فوفقًا للدراسات، فإن أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويحبون التدخين هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بشكل خطير بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.ثالثًا: ممارسة الرياضة بانتظام، فالتمارين الرياضية لا تساعد الفرد فى الحفاظ على لياقته فحسب، بل يحافظ أيضًا على المضاعفات الصحية الرئيسية بما فى ذلك السيطرة على ضغط الدم، ويقلل التمرين المنتظم أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكرى وأنواع أخرى من أمراض القلب.رابعًا: السيطرة على مستويات التوتر، فلابد أن يدرك المرء كيفية إبقاء مستويات التوتر لديه تحت السيطرة، فيمكن التحدث مع الأصدقاء والتأمل وقضاء بعض الوقت خارج المنزل للتحكم فى التوتر.