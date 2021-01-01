الهوت شوكليت بالقرفة
يعتبر الهوت شوكليت بالقرفة من المشروبات الصحية واللذيذة، وذات المذاق الرائع والمميز، ويمكن لمتبعى الأنظمة الغذائية تناوله، لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة، وهناك طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها فى المنزل بمكونات بسيطة وبأقل مجهود.
مكونات الهوت شوكليت بالقرفة
ـ ربع ملعقة صغيرة فانيليا
ـ كوب ونصف حليب "خالى الدسم"
ـ ربع ملعقة صغيرة قرفة
ـ ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو
ـ ملعقة كبيرة عسل
ـ عود قرفة صغير "للتزيين"
طريقة تحضير الهوت شوكليت بالقرفة
أولًا: اخلطى نصف الحليب مع القرفة والكاكاو البودرة فى إناء صغير، ثم ضعيه على نار متوسطة لعالية مع الاستمرار فى التحريك.
ثانيًا: ضيفى العسل والفانيليا، واخلطى جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا ويبدأ الغليان، ثم ضيفى باقى كمية الحليب وحركى جيدًا حتى تتجانس المكونات ويغلى.
ثالثًا: ارفعى القدر من على النار، وضعى عود القرفة فيه وحركة جيدًا، ثم وزعى المزيج فى أكواب التقديم، وقدميه.
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