المدرسة المصرية الدولية بالقاهرة .. تحدد الأوراق المطلوبة للتقديم



المدرسة المصرية الدولية بالقاهرة المدرسة المصرية الدولية بالقاهرة



حددت المدرسة المصرية الدولية بالقاهرة الجديدة، الأوراق المطلوبة للتقديم لصفى رياض الأطفال KG1، KG2، ومواعيد تسليمها إلى إدارة المدرسة، خاصة مع قرب انتهاء موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الجارى.



وحددت المدرسة المصرية الدولية بالقاهرة الجديدة، الأوراق المطلوبة للتقديم لصفى رياض الأطفالKG1 ، KG2، ومواعيد تسليمها إلى إدارة المدرسة، خاصة مع قرب انتهاء موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الجارى.



الأوراق المطلوبة للتقديم:

- صورة شهادة الميلاد مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع.

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- صورة بطاقة الأب مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع.- صورة من بطاقة الأم مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع.- صورة من أصل الولاية التعليمية فى حالة عدم وجود الأب كولى أمر مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع.- طباعة الملفات الثلاث التى تم إرسالها بالإيميل المرسل للمتقدمين وملئها وتسليمها للمدرسة مع باقى الأوراق.مواعيد تسليم الأوراق للمدرسةووجهت المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس، أولياء الأمور الذين سجلوا إلكرونيا لصفى رياض الأطفال، بتسليم صور الأوراق المطلوبة بالمدرسة طبقا للمواعيد التالية:- الأحد 26 فبراير 2023: من 8 صباحا لـ3 مساء.- الاثنين 27 فبراير 2023: من 3 مساء إلى 5 مساء.- الثلاثاء: 28 فبراير 2023: من 3 مساء إلى 5 مساء.- الأربعاء 1 مارس 2023: من 3 مساء إلى 5 مساء.وفتحت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، باب التقديم للعام الدراسي 2023/2024، للصف الأول رياض أطفال بدءاً من سن 4 سنوات، والتحويل للصف الثانى رياض أطفال بدءا من سن 5 سنوات، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير الجارى، وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 28 من نفس الشهر.ويكون التقديم عن طريق ملء استمارة التقدم على موقع المدرسة https://gpisegyptorg-24-eu-west2-01.preview.finalsitecdn.com/والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، هي مدرسة حكومية تم إنشائها فى إطار مبادرة تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة البكالوريا الدولية، لتطبيق برامج البكالوريا الدولية بمدارس حكومية مصرية، وهى مدرسة مرشحة للاعتماد من منظمة البكالوريا الدولية فى مارس 2023.المدارس المصرية الدوليةوأطلقت وزراة التربية والتعليم تجربة المدارس المصرية الدولية الحكومية فى عام 2014، وبدأت بمدرستين فى مدينتنى الشيخ زايد والمعراج، بناء على بروتوكول ثلاثى بين منظمة البكالوريا الدولية IBO، ومدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.وفى عام 2018، قررت الوزارة التوسع فى تجربة المدارس الحكومية الدولية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر؛ تلبية لحجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس، واليوم وصل عدد المدارس إلى 18 مدرسة فى محافظات مختلفة.ويقدم هذا النوع من المدارس مناهج معتمدة دوليا سواء البكالوريا الدولية أو الثانوية البريطانية، ويحصل الطالب فى نهاية مشواره التعليمى على شهادة الـIB أو الـIG، وهى شهادات معتمدة فى جميع الجامعات سواء المصرية أو الأجنبية، لكن أهم ما يميزها هو انخفاض مصروفاتها الدراسية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى، حيث تبدأ المصروفات من 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا.واستحدثت وزارة التربية والتعليم هذه المدارس لخدمة الطلاب من الطبقة المتوسطة، الذين يرغب أباؤهم فى حصولهم على خدمة تعليمية بمعايير دولية وأيضا مصروفات مخفضة.ويبدأ التقديم للمدارس الحكومية الدولية من سن 4 سنوات للالتحاق بالسنة الأولى من مرحلة رياض الأطفال.وتنقسم المدارس الرسمية الدولية إلى: مدارس تمنح شهادات البكالوريا الدولية IB، وأخرى تمنح شهادات الثانوية البريطانية IG، وهى كالتالى:وتضم المدارس المصرية الدولية التى تقدم مناهج البكالوريا الدولية IB الفروع التالية:- المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد- المدرسة المصرية الدولية بالمعراج- المدرسة المصرية الدولية بالتجمعكما تضم المدارس الرسمية الدولية IPS التى تدرس مناهج IG الفروع التالية:- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 1- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 2- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 3- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس