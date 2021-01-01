إلى نيابة أمن الدولة العليا .. فيديوهات محامي عبدالله رشدي



عبدالله رشدي عبدالله رشدي

قال هاني سامح المحامي، إن النائب العام أحال البلاغ المقدم منه والذي يحمل الرقم 327808 عرائض النائب العام، إلى نيابة أمن الدولة العليا للفحص، والذي تضمن فيديوهات المحامي أحمد مهران، محامي عبد الله رشدي، مشيرا إلى أن الفيديوهات تحمل تحريضا على الدولة ودعما للإخوان الإرهابية وإهانات للقضاء أثناء محاكمة المدان محمد مرسي.



بلاغ سامح المحامي



دعم وتأييد المجرم حازم صلاح أبو اسماعيل ثم مجرمي الإخوان

وجاء في البلاغ أنه منذ بدايات فترة القلاقل الإخوانية في 2012 ظهر على الساحة مهران منافحا عن الجماعات الإرهابية وعتاة الإجرام فكانت بداياته بدعم وتأييد المجرم حازم صلاح ابو اسماعيل ثم مجرمي الإخوان والإسلام السياسي الارهابي، فظهر داعما لمظاهرات جمعة الشريعة وداعيا لنصرة الإخوان ثم بعد الثورة المباركة 30 يونيو قاد عددًا من مظاهرات الإخوان وهرب بعدها إلى جحور الإخوان بالخارج وظهر على القنوات يدعو إلى هدم الدولة وعودة مرسي وقلب نظام الحكم محرضا على الدولة ومرتكبا جرائم وجنايات إرهابية لا تسقط بالتقادم.