لتحضير شهر رمضان .. أطعمة تخزن فى الفريزر كما هى



أطعمة تخزن فى الفريزر أطعمة تخزن فى الفريزر

يعد حفظ الطعام فى الفريزر من الأمور التى تلجأ لها الكثير من السيدات سواء لتوفير النفقات أو لتحضير خزين شهر رمضان



نكشف لكم أهم الأطعمة التى يمكن حفظها فى الفريزر بمنتهى السهولة دون بسترة أو طهى، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “hubbub”



الجبن

أفضل طريقة لتجميد الجبن هي بشره أولاً ثم تخزينه في كيس زيبلوك ويمكنك تجميد مكعبات صغيرة ولفها بإحكام في غلاف بلاستيكي داخل الفريزر.

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الخضرواتيمكن حفظ الخضروات التى تحتوى على نسبة قليلة من الماء في الفريزر من خلال وضعها فى عبوة قوية ومحكمة الغلق دون بسترة أوتجهيز مثل البسلة والجزر والبطاطس والفاصوليا الخضراءبيضلا تجمد البيض في القشرة فقط اكسره في وعاء واخفقه حتى يمتزج صفار البيض وبياض البيض. وضع المزيج في وعاء محكم وقم بتسمية تاريخ وعدد البيض المستخدم وعند إذابة الثلج ، يمكن استخدام البيض لصنع عجة أو فريتاتا موسمية لذيذة .الموزيتجمد الموز بشكل خيالي بدون نزع القشرة فقط قم بتقطيعه ووضعه في وعاء محكم الغلق قبل وضعه في الفريزر واستخدم الموز المجمد لعمل بديل صحي للآيس كريم ، أو قم بتغطيتها بالشوكولاتة المذابة قبل تجميدها للحصول على حلوى.الزبدةيمكن حفظه في وقت لاحق عن طريق لفه بإحكام بورق الألمنيوم أو لفافة شمع العسل أو غلاف الفريزر البلاستيكي أو وضعه داخل حاوية أو كيس تجميد.التوتيتجمد التوت بشكل جيد عند استخدامه فى مكعبات ثلج لتبريد مشروباتك أو ضعها في عصير ، أو لتحضير بودنغ صيفي صحي .عادات شائعةتلجأ بعض النساء لحفظ الفاكهة سليمة داخل كيس من خامة قوية وتقوم باستخدامه في رمضان من خلال عمله كعصير ويكن مذاقه طيب وأشهرها المانجو والجوافة والأفوكادو