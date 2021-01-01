مشكلة بالكبد .. علامات في قدميك يمكن أن تشير اليه

يعد الكبد جزءًا لا يتجزأ من جسمك ويساعد في أداء مجموعة واسعة من الوظائف، حيث يساعد على إزالة السموم من الجسم عن طريق إزالة المواد الضارة من مجرى الدم، واستقلاب الأدوية والمواد الكيميائية الأخرى، وتنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إنتاج وتخزين الجلوكوز، وإنتاج الصفراء التي تساعد على هضم الدهون وامتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وتنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، ويمكن أن تكون مشاكل الكبد عرضية وغير مصحوبة بأعراض، مرض الكبد الدهني على سبيل المثال قد لا يسبب أي أعراض ملحوظة في المراحل المبكرة ولكن مع تقدم المرض ، قد تبدأ بعض المشكلات الصحية في الظهور.
فى هذا التقرير نتعرف على علامات في قدميك يمكن أن تشير إلى مشكلة في الكبد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
?علامات في قدميك يمكن أن تشير إلى مشكلة في الكبد
1- تورم وألم في قدمك
يمكن أن يكون ألم القدم علامة شائعة لمرض الكبد عندما يتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح ، فإنه يسبب تراكم السوائل والسموم في الجزء السفلي من الجسم، مما يؤدي إلى الوذمة المحيطية.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبعض أمراض الكبد ، مثل تليف الكبد ، أن تسبب أيضًا حالة تسمى ارتفاع ضغط الدم البابي ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تكوين دوالي في الساقين والقدمين ، مما قد يسبب الألم.
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