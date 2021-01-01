التعليم تقرر .. امتحانات الشهور أثناء الحصص واليوم الدراسى

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بعقد امتحانات شهرى مارس وأبريل المقبلين لصفوف النقل خلال اليوم الدراسى وأثناء حصة المادة الدراسية على أن تلتزم اللجنة الفنية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات بمراعاة المحذوفات من المناهج عند تحديد الأسئلة.
وأكد الوزارة على أن يتم إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل.
وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، مشددًا على العمل على جذب الطلاب إلى المدرسة مع الالتزام بالكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى وانضباط سير الدراسة؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكترونى للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.
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