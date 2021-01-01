في خطابه .. بوتين يتحدي: من المستحيل هزيمة روسيا فى ساحة المعركة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة.
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال رسالته أمام الجمعية الفيدرالية، وقال إن نخب الغرب لا تخفي هدفها وهو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
وأضاف بوتين: "ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ إنه يعني وضع حد نهائي لنا، أي أنهم يعتزمون نقل الصراع المحلي إلى مرحلة مواجهة عالمية هذه هي الطريقة التي نفهم بها كل هذا وسنرد وفقًا لذلك، لأن في هذه الحالة نحن نتحدث بالفعل عن مصير روسيا".
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