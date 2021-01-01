ننشر الدروس الملغية بالترم الثاني لطلاب المدارس



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

تلقت المدارس إخطارات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن تفاصيل الاجزاء التي تقرر اعتبارها للاطلاع فقط في مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس .



وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الاجزاء التي تقرر اعتبارها للاطلاع فقط في مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس ، وفقا لما نصت عليه الاخطارات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم



الأحياء والكيمياء والفيزياء للمرحلة الثانوية

أحياء الصف الأول الثانوى العام الجزء المخصص للإطلاع هو مملكة الحيوان من بداية شعبة المسميات حتى شعبة شوكيات الجلد من الصفحة 115 حتى 120.

أحياء الصف الثانى الثانوى، الجزء المخصص للإطلاع الانتحاء الأرضى والمائى صفحة 90 و91، ومن بداية الجهاز العصبى الذاتى حتى بعض تأثيرات الجهاز العصبى الذاتى من 106 حتى الصفحة 108.

مادة الكيمياء للصف الأول الثانوى العام ، الأجزاء المخصصة للإطلاع من الصفحة 123 و124 المجموع الجبرى الثابت للحرارة ونواة الذرة والجسيمات الاستخدامات السلمية للاشعاع صفحة 153 وأيضا الآثار الضارة للاشعاع 124.

مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي العام، الأجزاء المخصصة للإطلاع الدور الكيمياء الحيوية للصوديوم والدور الكيمياء الحيوي للبوتاسيوم والأمونيا وصناعة الأسمدة وبعض الملاحظات على الأسمدة الشائعة، وحصص النيتريك والتحضير والخواص والكشف عن ايون النترات وكيف تميز بين أملاح النترات والنيتريت

العلوم للمرحلة الابتدائية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)

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