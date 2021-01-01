شوبير : هذا موقف صفقات الزمالك الجديدة من المشاركة أمام الترجي

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صورة الخبر: شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، موقف الثلاثي أحمد بلحاج ومحمود شبانة وناصر منسي، من المشاركة رفقة الزمالك أمام الترجي، في المباراة المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتعاقد الزمالك ، مع الثلاثي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن لم يتم قيدهم بسبب عدم دفع الزمالك جزء من ديونه لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال شوبير ، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الونش عاد لتدريبات الزمالك لكن لن يشارك أمام الترجي إلا إذا قرر فيريرا سفره للدخول في الأجواء، كما تحدث فيريرا مع عمر جابر ومصطفى شلبي".

وأضاف: " ناصر منسي وبلجاح وشبانة معنوياتهم مرتفعة على أمل المشاركة قريبا، لكن “حتى الآن” هم خارج الرحلة إلى تونس لمواجهة الترجي".

بدية سيئة للزمالك
كان الزمالك استهل مشواره في دور الجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، على استاد القاهرة الدولي.

وتعادل الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف، على ملعب “شهداء بنينا” في ليبيا.

المصدر: elbalad

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