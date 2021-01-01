

شهر رمضان 2023 شهر رمضان 2023

موعد شهر رمضان 2023 ، ينتظر المسلمون كل عام، شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر، حيث فيه أفضل العبادات، من الصيام والقيام والزكاة والتهجد وقراءة القرآن، وغيرها من العبادات والطاعات التي من أجلها يبحث المسلم عن موعد شهر رمضان 2023 ، ليحسن الاستعداد للشهر الأعظم.



موعد شهر رمضان 2023 ميلاديا وهجريا

تعرف على ملامح برنامج فعاليات وزارة الثقافة في شهر رمضان



موعد شهر رمضان 2023

حل علينا اليوم الثلاثاء أول أيام شهر شعبان ، ويبدأ المسلمون في هذا الشهر الاستعداد والعد التنازلي لشهر رمضان المبارك، والذي يحين موعده وفقا للبحوث الفلكية، يوم الخميس 23 مارس والذي سيكون أول أيام رمضان 2023.

قد يعجبك أيضا...

موعد رمضان 2023 فلكياوأظهرت الحسابات الفلكية للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد شهر رمضان 2023 - 1444 هـ ، بأنه سيوافق يوم الخميس 23 مارس 2023.وتوقع المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام 7:24 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 وهو يوم الرؤية.ووفقا لبان المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر، سيتعذر في هذه الدول رؤية الهلال وبالتالي سيكون يوم الأربعاء 22 مارس ، هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس 23 مارس ، أول أيام شهر رمضان المبارك.كيف نثبت دخول شهر رمضان؟وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي طرق إثبات دخول شهر رمضان الكريم؟وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن شهر رمضان يثبت كغيره من الأشهر العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإذا تمت رؤية الهلال فقد بدأ شهر رمضان، وإذا لم تتم رؤيته فيجب إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا.واستشهدت دار الإفتاء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ»، وبهذه الطريقة أيضًا يثبت دخول شهر شوال.وأشارت إلى أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.فإذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال؛ لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم.وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية.فضائل شهر رمضانكشفت دار الإفتاء المصرية، عن 3 فضائل لشهر رمضان المبارك، وهي تُضاعف فيه الحسنات، الفريضة بأجر سبعين فريضة، السُّنَّة بأجر فريضة.أدعية شهر رمضاناللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظ يا أرحم الراحمين.اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك، اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.