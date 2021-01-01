علي جمعة يجيب .. هل يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملا؟

هل يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملا؟ سؤال يشغل بال الكثير من المسلمبن بعد إعلان دار الإفتاء أن اليوم، الثلاثاء، هو أول أيام شهر شعبان، ذلك الشهر الذي كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يكثر فيه من الصيام.
وأفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بجواز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادا لرمضان، وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): "إذا انتصف شعبان فلا صوم إلا إذا كان لأحدكم عادة أو قضاء"، فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج.
وأضاف المفتي السابق، في إجابته عن أسئلة المصلين بمجلس الجمعة الأسبوعي، قائلا: "شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدا، بل وأدعو الجميع للمواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب له دعاءه".
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