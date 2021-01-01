دار الإفتاء تجيب .. هل الأعمال لا تُرفع إلى الله إلا في شهر شعبان؟

هل الأعمال لا ترفع إلى الله إلا فى شهر شعبان ؟ .. بعدما استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان ليلة أمس، أصبح الكثير يبحثون عن شهر شعبان وأفضل الأعمال، وحكم صيام النصف الأول من شعبان كاملاً.
كما تسأل أحرون عن هل الأعمال لا ترفع إلى الله إلا فى شهر شعبان؟، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان بأكمله، فعن أسامة بن زيد قال؛ قلتُ يا رسولَ اللهِ لم أرَك تصومُ من شهرٍ من الشُّهورِ ما تصومُ شعبانَ قال: ذاك شهرٌ يغفَلُ النَّاسُ عنه بين رجبَ ورمضانَ وهو شهرٌ تُرفعُ فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين وأُحِبُّ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمٌ.
هل الأعمال لا تُرفع إلى الله إلا فى شهر شعبان ؟
لا يقتصر رفع الأعمال فى شهر شعبان فحسب، فعمل الليل يرفع الى الله قبل عمل النهار، وعمل النهار يُرفع قبل عمل الليل وعمل الأسبوع يُعرض على الله يومي الإثنين والخميس، وعمل السنة يُعرض على الله فى شهر شعبان، ولكل عرض حكمة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى".
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