في صور رصد سيارة شاومي الكهربائية الغامضة

تواصل شاومي توسيع خط إنتاجها. فتنتج الشركة الصينية العملاقة، التي تشتهر بهواتفها الذكية، العديد من المنتجات المختلفة التي تتراوح من فراشي الأسنان إلى الأجهزة المنزلية الذكية. ويبدو ان أحدث مشروع للشركة هو دخول سوق السيارات الكهربائية.
تتعاون شاومي مع العديد من الشركات المصنعة لإنتاج سيارتها الخاصة لبعض الوقت الآن، وقد تم التقاط سيارتها السيدان القادمة مؤخرًا بواسطة كاميرا تجسس.
تتصدر شركة شاومي الصينية عناوين الأخبار مرة أخرى، وهذه المرة مع الكشف الأخير عن صور لما يبدو أنها سيارتها السيدان القادمة.
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