في صور رصد سيارة شاومي الكهربائية الغامضة



سيارة شاومي الكهربائية سيارة شاومي الكهربائية

تواصل شاومي توسيع خط إنتاجها. فتنتج الشركة الصينية العملاقة، التي تشتهر بهواتفها الذكية، العديد من المنتجات المختلفة التي تتراوح من فراشي الأسنان إلى الأجهزة المنزلية الذكية. ويبدو ان أحدث مشروع للشركة هو دخول سوق السيارات الكهربائية.



تتعاون شاومي مع العديد من الشركات المصنعة لإنتاج سيارتها الخاصة لبعض الوقت الآن، وقد تم التقاط سيارتها السيدان القادمة مؤخرًا بواسطة كاميرا تجسس.



تتصدر شركة شاومي الصينية عناوين الأخبار مرة أخرى، وهذه المرة مع الكشف الأخير عن صور لما يبدو أنها سيارتها السيدان القادمة.

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تم تسريب الصور من قبل مدون سيارات معروف. تظهر لنا الصور سيارة اختبار هندسية مموهة بشكل كبير ومجهزة برادار ليزر ولها شكل سيدان. ويبدو تصميم السيارة مشابه لتصميم Ideal L9 ، الذي ينتمي إلى وضع برج المراقبة.واحدة من أبرز ميزات السيارة هي مقدمتها الطويلة للغاية، والتي تعد أطول من معظم السيارات الكهربائية النقية العادية. يتوقع المدونون بأن شاومي قد تختار الطاقة الكهربائية الخالصة وإصدار الطاقة الهجين الإضافي (بما في ذلك النطاق الموسع). ومع ذلك، لم يتم تأكيد ذلك بعد.كما تم الكشف عن الجزء الداخلي للسيارة، ولكن نظرًا لأنها عينة هندسية، فهي ذات قيمة مرجعية قليلة. ومع ذلك، يمكن التكهن بأن السيارة ستزود بشاشة كبيرة الحجم لخلق جو تكنولوجي.