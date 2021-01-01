تُطلق Anker قاعدة استناد للشاشات مع محطة توصيل بـ 12 منفذًا



Anker Anker

أعلنت شركة (آنكر) Anker المتخصصة بصناعة ملحقات الهاتف وأجهزة الكمبيوتر عن إطلاق محطة التوصيل الجديدة للشاشات Anker 675 USB-C Docking (12 في 1)، إذ توفر للمُستخدم ما يصل إلى 12 منفذًا مختلفًا لربط أجهزته الإلكترونية إضافةً لوظيفتها كقاعدة استناد لشاشات الحاسوب.



وتُقدّم القاعدة مجموعتين من المنافذ، الأولى منها مخفية داخلها ومخصصة للمنافذ التي لا تتطلب وصولًا متكررًا، وتتضمن منفذ طاقة للحواسيب المحمولة بقدرة تصل إلى 100 واط، ومنفذ DC-IN باستطاعة 180 واط، ومنفذ USB-A 3.1 بسرعة 10 جيجابِت/ثانية ومنفذًا للشبكة Ethernet بسرعة 1 جيجابِت ومنفذ HDMI يدعم الشاشات بدقة تصل إلى 4K وبمعدل إنعاش يصل إلى 60 هرتز.



وعلى جهتها الخارجية تأتي المجموعة الثانية من المنافذ سهلة الوصول، وتتضمن منفذي USB-C بسرعة 10 جيجابِت/ثانية بقدرة 45 واط، ومنفذ USB-A بسرعة 10 جيجابت/ثانية وقدرة 7.5 واط، ومنفذ USB-A ثانٍ بالسرعة نفسها وبقدرة 4.5 واط، ومنفذ لبطاقات الذاكرة يدعم بطاقات SD و microSD بسرعة 104 ميجابِت/ثانية، ومنفذ للسماعات قياس 3.5 ميليمتر.

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كما تحتوي القاعدة على سطحها شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، يتيح شحن هواتف أندرويد بقدرة تبلغ 10 واط، وهواتف آيفون بقدرة 7.5 واط. ويوجد أسفل القاعدة مكانًا خاصًا لتخزين الأسلاك، يُقدم إمكانية ترتيبها وتمريرها من خلاله للتخلص من مشكلة تشابك الأسلاك.وقالت الشركة إن القاعدة مصممة لتسمح باستيعاب لوحة المفاتيح والفأرة أسفلها لتخزينهما في حال عدم الاستخدام.وتتوافق القاعدة الجديدة مع أجهزة الحاسوب العاملة بنظامي ويندوز 10 و macOS 10.14 وما فوق، وهي متاحة للبيع بسعر 249.99 دولارًا أمريكيًا.