يكشف إعلان تشويقي عن هاتف OnePlus 11 برؤية جديدة بشرائط مضيئة



OnePlus 11 OnePlus 11

شاركت وان بلس إعلان تشويقي لهاتف “OnePlus 11 Concept” الذي يظهر في الإعلان التشويقي بشرائط مضيئة.



هاتف برؤية جديدة تكشف عنه وان بلس في مؤتمر MWC 2023، ويظهر الهاتف الذي يعرف ب”OnePlus 11 Concept” في الإعلان التشويقي بتصميم يتضمن شرائط مضيئة في الغطاء الخلفي للهاتف، مع تصميم أكبر لوحدة الكاميرة، كما تتوزع الشرائط المضيئة الزرقاء في الغطاء الخلفي للهاتف بالكامل، كما تحيط بوحدة الكاميرة.



ومن المقرر أن تستعرض وان بلس هذا الإصدار في معرض برشلونة السنوي، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الشرائط المضيئة ستعمل بنفس التجربة المميزة لهاتف Nothing Phone 1 لذا قد تتفاعل مع إجراء محدد في الهاتف مثل عملية التبريد.

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يذكر أن”Pete Lau” الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس شارك مقطع تشويقي لهاتف “OnePlus 11 Concept” الذي يظهر نشط في المقطع التشويقي القصير.