تطلق سامسونج سلسلة جالاكسي إس23 عالميًا

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أعلنت شركة سامسونج أن هواتف سلسلة (جالاكسي إس23) ستكون متوفرة على مستوى العالم، حيث تأتي هذه الخطوة «بعد المستويات الرائعة التي سجلتها نتائج الطلبات المسبقة».



وحققت الطلبات السابقة لسلسلة (جالاكسي إس22) للعام الماضي نجاحًا هائلًا، حيث تجاوزت الأرقام ضعف مستويات سلسلة (جالاكسي إس21) خلال الأسبوع الأول. وفي هذا العام، كانت نتائج الطلب السابق أعلى مما حققته سلسلة (جالاكسي إس22)، بعد أن اختار 60 في المئة من المستهلكين هاتف (جالاكسي إس23 ألترا).



وقال (تي إم روه)، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: «يعكس الزخم الكبير الذي نشهده مدى إقبال العملاء على المنتجات التي ترتقي بحياتهم، وتمنحهم الحرية للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي. إن أرقام الطلب المسبق لهذا العام تجسّد ثقة عملائنا القوية بعلامتنا التجارية، كما تظهر مستوى التزامنا بالابتكار والاستدامة، وتقدير المستهلكين لهذا التوجه».

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وتشتمل سلسلة (جالاكسي إس23) على هاتف (جالاكسي إس23 ألترا) المعزز بحساس 200MP Adaptive Pixel الجديد بدقة 200 ميجابكسل، وقلم (إس بن) S Pen الاستثنائي، إضافة إلى هاتفي (جالاكسي إس23 بلس)، و (جالاكسي إس23).لذا تمثل هذه السلسلة، وفقًا للشركة، حقبة جديدة من تجربة الهاتف المتميزة المطلقة من سامسونج. وتتميز أيضًا بالاعتماد على كاميرات فريدة تمنح المستخدمين مزيدًا من الحرية لاستكشاف إبداعاتهم، وتنفيذ أسرع رسومات للجوال في العالم. ويعزى الفضل في ذلك إلى اعتمادها على معالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم. يُضاف إلى ذلك التصميم المذهل الذي يعزز التزامات الاستدامة للشركة، إلى جانب المزيد من المكونات المصنوعة باستخدام المواد المعاد تدويرها أكثر من أي هاتف ذكي آخر من أجهزة جالاكسي.إن إطلاق سلسلة (جالاكسي إس23) يفتح المجال أيضًا أمام المستوى التالي من خصائص الأمان لأجهزة الهاتف، باستخدام الحل Message Guard من سامسونج.وتوفر هذه الأداة القوية الحماية الاستباقية من الهجمات الخارجية التي لا تتطلب أي نقرة. ويعد هذا نوعًا جديدًا من الهجمات الإلكترونية، حيث يمكن أن يؤدي مجرد تلقي صورة إلى تعريض الجهاز للخطر، حتى بدون تفاعل المستخدم مع الملف المستلم. وتعمل الأداة ذاتها كطريق للعزل الافتراضي، لأنها «تحبس» الصور الضارة، مع ضمان تلقي الصور الآمنة.وبدءًا من تاريخ 17 شباط/ فبراير 2023، ستوفر سامسونج أجهزة (جالاكسي إس23 ألترا)، و (جالاكسي إس23 بلس)، و (جالاكسي إس23) على نطاق واسع، وذلك من خلال شركات الاتصالات وتجار التجزئة وعلى الموقع الإلكتروني samsung.com.وستطرح الأجهزة بأربعة ألوان غير لامعة مستوحاة من الطبيعة، ومن ذلك: فانتوم الأسود، والكريمي، والأخضر، واللافندر، كما تتوفر بمجموعة متنوعة من الألوان الفريدة الحصرية عبر موقع Samsung.com فقط.ويتوفر هاتف (جالاكسي إس23 ألترا) بألوان: الجرافيت، والليموني، والأزرق السماوي، والأحمر، بينما يتميز الهاتفان (جالاكسي إس23) و (جالاكسي إس23 بلس) بلونين حصريين عبر الإنترنت، وهما: الجرافيتي، والجيري.وتطلق سامسونج أيضًا حملة متميزة ثلاثية الأبعاد للاحتفال بإطلاق سلسلة (جالاكسي إس23)، وسيُسلّط من خلالها الضوء على تصميم سلسلة (جالاكسي إس23) المستوحى من الكوكب مع استخدام صور مذهلة. وبعد إطلاقها الأولي في العاصمة الكورية الجنوبية، سول، ستدشّن في مدن عالمية أخرى حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.