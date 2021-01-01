تستعد Oppo لإطلاق خط إنتاجها الخاص من المعالجات في 2024

تبدأ شركة Oppo في التنافس في سوق المعالجات خلال الفترة القادمة، حيث تستعد شركة Oppo لإطلاق شرائح المعالج الخاصة بها في 2024 لدعم إصدارات الشركة من الهواتف الذكية.
قدمت Oppo للأسواق خلال الفترة الماضية شرائح NPU MariSilicon X المطورة من الشركة، كما طورت الشركة أيضاً شريحة تعرف ب”MariSilicon Y” وهي شريحة مطورة لتعزيز نظام الإتصال في الهاتف.
وتعمل Oppo في الوقت الراهن على تطوير نظام متكامل في شريحة جديدة تبدأ التنافس بها في الأسواق في العام المقبل.
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