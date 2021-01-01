تستعد Oppo لإطلاق خط إنتاجها الخاص من المعالجات في 2024

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صورة الخبر: Oppo
Oppo

تبدأ شركة Oppo في التنافس في سوق المعالجات خلال الفترة القادمة، حيث تستعد شركة Oppo لإطلاق شرائح المعالج الخاصة بها في 2024 لدعم إصدارات الشركة من الهواتف الذكية.

قدمت Oppo للأسواق خلال الفترة الماضية شرائح NPU MariSilicon X المطورة من الشركة، كما طورت الشركة أيضاً شريحة تعرف ب”MariSilicon Y” وهي شريحة مطورة لتعزيز نظام الإتصال في الهاتف.

وتعمل Oppo في الوقت الراهن على تطوير نظام متكامل في شريحة جديدة تبدأ التنافس بها في الأسواق في العام المقبل.

ولقد كُشِف عن التفاصيل الجديدة عبر مسؤول تنفيذي من Mediatek، الذي أشار في تصريحاته إلى أن Oppo تطور شرائح لدعم الشركة في الحفاظ على مستواها التنافسي في الأسواق بإصدارات الشركة من الهواتف الذكية.

وتؤكد التسريبات على أن شركة Oppo إنتهت بالفعل من عملية تطوير الشرائح إستعداداً لإطلاقها بشكل رسمي في الأسواق في 2024.

يذكر أن تقارير سابقة أكدت على أن Oppo إستثمرت بالفعل 1.4 مليار دولار لإعداد مراكز IC للتصميم في الصين في كلٍ من بكين وشنتشن وشنغهاي.

المصدر: بوابه المتميز

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