تكشف تسريبات مزايا "غير مسبوقة" في هاتف "آيفون" القادم

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تكشف تسريبات مزايا "غير مسبوقة" في هاتف "آيفون" القادم

صورة الخبر: آيفون
آيفون

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن تغييرات مهمة في جهاز شركة "أبل" القادم "آيفون 15"، والذي يتوقع الكشف عنه في الخريف القادم.

ووفق التسريبات التي نشرها موقع 9to5Mac التقني، فإن "آيفون 15" سيأتي بهيكل أنحف من النماذج السابق، وبحواف منحنية أكثر، كما سيتم استبدال الأزرار الجانبية ذات النتوء بأخرى تعمل باللمس.

وسيحتوي الهاتف الجديد على منفذ "يو إس بي – سي" بدلا من Lightning، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسيكون الإصدار "15 برو"، أول "آيفون" يأتي بدون أزرار نهائيا، حيث سيتم حذف تلك المستخدمة لإيقاف تشغيل الهاتف والتحكم بالصوت والتقاط صور للشاشة وتفعيل "سيري".

وبدلا من الأزرار المادية التي تتحرك، ستكون هناك أزرار لمسية، توفر إحساسا باللمس مثل الاهتزازات عندما يضغط المستخدمون بأصابعهم.

ما أبرز التحديثات الأخرى؟

سيحتوي "آيفون 15 برو"، على زجاج منحني قليلا حول الحواف، مما يوجد انتقالا أكثر سلاسة إلى الإطار.
نتوء الكاميرا في الخلف سيصبح أكثر سمكا من ذي قبل بسبب ترقية شركة "أبل" لنظام التصوير بأجهزة استشعار أو عدسات جديدة.
إطار أرق - الحد الفاصل بين الشاشة والإطار - من أجل تكبير شاشة 6.1 بوصة (بنفس حجم آيفون 14 برو العام الماضي).
سيتم الاحتفاظ بالشق الموجود في الجزء العلوي من الشاشة الذي يخفي الكاميرا الأمامية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تكشف تسريبات مزايا "غير مسبوقة" في هاتف "آيفون" القادم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62443

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager