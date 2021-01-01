فيديو: سيارة وولينج آير الكهربائية تنطلق أخيرا للأسواق العالمية



وولينج آير الكهربائية وولينج آير الكهربائية

نشرت قناة Wheelsboy على يوتيوب فيديو لسيارة وولينج آير الكهربائية الصغيرة، وهي سيارة اقتصادية شهيرة من الصين، وتتمتع بحجم صغير يجعلها مناسبة جدا لاحتياجات التنقل اليومية العادية داخل المدن المزدحمة، لكن كغيرها من العديد من السيارات الصينية الصغيرة لا يتم إطلاقها رسميا خارج الصين.



وذكر الفيديو أن هذه السيارات الصينية الاقتصادية الصغيرة (ومنها السيارة التي ظهرت في الفيديو) سيتم إطلاقها أخيرا خارج الصين، وستكون سيارة وولينج آير الكهربائية أولى هذه السيارات التي ستنطلق بشكل رسمي في الأسواق العالمية.



جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب تقدم بشكل خاص فيديوهات عن السيارات المتاحة في الصين، وتشمل هذه الفيديوهات مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من وولينج الصينية وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: