فيديو : سيارة كهربائية مصرية تنطلق محليا خلال 6 أشهر



سيارة كهربائية سيارة كهربائية

تداولت بعض من مواقع السيارات المصرية خلال الأيام القليلة الماضية خبر عن تصنيع سيارة مصرية كهربائية جديدة بسعر بسيط جدا يبلغ 95 ألف جنيه، وهي سيارة سيتم تقديمها خلال 6 أشهر تقريبا، وستطرح بفئتين الأولى كسيارة خدمات ونقل خفيف، والثانية للركوب.



وتبين أن هذا الخبر انتشر من خلال برنامج "مساء دي ام سي" على قناة دي ام سي الفضائية، حيث شارك الدكتور محمد الغمري عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في هذا البرنامج من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان.



ومن خلال البرنامج أكد الدكتور أن هذا المشروع الجديد خاص بإنتاج سيارة بمكون مصري تتعدى نسبته 70% من مكونات السيارة، حيث برزت هذه الفكرة من إحصائيات رصدت أن السيارات في مصر أغلبها يستخدم للتنقل داخل المدن، لذلك برزت الفكرة بانتاج سيارة اقتصادية وصديقة للبيئة تصلح للتنقل داخل المدن، وفي نفس الوقت تكون ذات تكلفة قليلة مقارنة بأسعار السيارات الحالية.

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كذلك تم التأكيد أن هذه السيارة عرضت أمام رئيس الوزراء منذ 3 اشهر، وتم انتاج نسخ تجريبية منها، وأن الشركة المنتجة لها تعمل حاليا على الانتهاء من التراخيص الخاصة ببدء انتاج وتصنيع هذه السيارة لطرحها للبيع في السوق المصري.وتم في المداخلة ذكر بعض من مواصفات هذه السيارة كالتالي:- محرك كهربائي بقدرة 4 كيلو وات (يعادل 5.3 حصان تقريبا).- بطارية ليثيوم-آيون يمكن شحنها 4000 مرة.- فئتين من البطاريات الأولى تستطيع تشغيل السيارة لمسافة 100 كيلومتر، والثانية لمسافة 200 كيلومتر.- سرعة قصوى 55 إلى 60 كم/ساعة.شاهد الفيديو: