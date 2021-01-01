تقدم مرسيدس نسخة صغيرة من G-Class في 2026



مرسيدس G-Class مرسيدس G-Class

تخطط مرسيدس-بنز لتقديم نسخة صغيرة من سيارتها القوية G-Class، وذلك بحلول عام 2026، وفقًا لوسائل إعلام محلية ألمانية.



شقيقة G-Class الصغرى لن تبدو مثلها تمامًا، ولكنها سوف تأتي بتصميم مستوحى منها، مع قاعدة عجلات أقصر قليلًا وارتفاع أقل.



السيارة الصغيرة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV من المرجع أن تعتمد على قاعدة مكونات مرسيدس MMA، وهي نفس المنصة التي سوف تعتمد عليها النسخة الجديدة من CLA.

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بخصوص الأداء من المرجح أن تعتمد شقيقة G-Class الصغرى على منظومة دفع كهربائية بالكامل، بمدى يصل إلى 500 كم تقريبًا بالشحنة الواحدة، مع شاحن سريع.تصميم المقصورة من المتوقع أن يكون مستوحى أيضًا من تصميم مقصورة G-Class، مع استخدام شاشة كبيرة في منتصف السيارة تماشيًا مع رؤية مرسيدس-بنز الحالية في تصميم مقصورة طرازاتها المختلفة.مرسيدس-بنز G-Class لها مكانة خاصة لدى محبي النجمة الألمانية مدى عقود من الزمن، بسبب قدراتها المعروفة للعالم أجمع على الطرقات الوعرة، وخدمتها للجيوش في بلدان العالم المختلفة، ومظهرها الصلب.مرسيدس-بنز لم تؤكد حتى الآن بشكل رسمي خططها لإطلاق نسخة أصغر من G-Class، كما رفضت التعليق لوسائل الإعلام على الأبناء المنتشرة بشكل رسمي.