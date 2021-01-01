تفاصيل تجربة المصري اليوم لفئة BMW السابعة في جنوب أفريقيا..



BMW BMW

كتبت مؤخرًا باختصار عن الانطباعات الأولى والملاحظات التي سجلتها خلال تجربتى للفئة السابعة الجديدة من BMW، والتى قمت بتجربتها حصريا في جنوب أفريقيا.



وشرحت كيف اختارت كل من BMW ومرسيدس بنز أساليب مختلفة لإنتاج أفخم موديلاتهم، فبنسبة لمرسيدس فقد اختارت أن تنتج الـ S-Class والـ EQS الكهربائية كسيارتين مختلفتين تماما، لا يجمع بينهم غير علامة S لتأكيد الانتماء للقطاع الفاخر، وهذا أعطى مرسيدس حرية كاملة بالتأكيد في التصميم وكذلك كفل لها إخراج كل سيارة بشخصية مختلفة تماما، أما BMW فاختارت أن تستخدم نفس السيارة الـ G70 وهو رمز الفئة السابعة الجديدة لإنتاج النسختين، العادية والكهربائية، لذلك لم تحظى بالحرية التي حصلت عليها مرسيدس بنز في التصميم بالتأكيد، ولكنها في المقابل ارتقت بالسيارة بشكل كامل من ناحية التكنولوجيا والإبهار بشكلٍ عام.



في هذا التقرير سوف أتحدث عن التصميم الخارجى والداخلى للسيارة، وعناصر الراحة والرفاهية، والتقنيات المبهرة، التى تم تزويد الفئة السابعة بها، وكذلك عن الآداء سواء للـ 740i أو الـ i7 الكهربائية التى قمت بقيادتها أيضا.

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تصميم الجيل الجديد G70 مختلف بالكامل، فالسيارة أصبحت أكثر ضخامة، حجمها ازداد بشكلٍ ملاحظ جدا وأعطتها BMW المزيد من الفخامة من خلال استخدام اللونين Bi-Tone وكذلك المصابيح الأمامية المستترة، بجانب مصابيح الـ LED النهارية التى أصبحت جزء من شخصية السيارة، مع الشبكة الأمامية الكبيرة، مع الحجم الضخم والخطوط المستقيمة السيارة أصبحت أقرب -في التصميم وليس الحجم- للرولز رويس، ومن العناصر الملفتة أيضا الشعار الكبير في الخلف، وهو يعتبر أكبر شعار استخدمته BMW حتى الآن، وكذلك العجلات الرياضية الكبيرة والتى تعطى لمسة فريدة من الفخامة أيضا للسيارة.بعد خروجى من مطار كيب تاون، تم استضافتى في المقاعد الخلفية للسيارة، في رحلة استغرقت ساعة تقريبا إلى الفندق، وكانت فرصة جيدة للتعرف على الفئة السابعة بعين ملاك السيارة، وليس بعين صحفي السيارات الذى إذا قمت بسؤاله سوف يختار أن يجلس خلف عجلة القيادة فورا، من مطار كيب تاون في المقعد الخلفي المميز للفئة السابعة بدأت علاقتى مع سيارة BMW التى أصبحت فخمة جدا.المقاعد كبيرة، ويتم التحكم فيها كهربائيا حتى الوصول إلى وضعية الاسترخاء، الخامات فاخرة جدا ويمكن أو أقول أن المقصورة تحولت إلى«Lounge» ليس فقط كسبب مباشر للراحة التى توفرها المقاعد، بل بفضل التقنيات المدهشة المزودة بها الفئة السابعة.الـ Theater Screen بالتأكيد العنصر الأكثر ابهار ولكن ليس الوحيد، فالتحكم في هذه الشاشة المسرحية يكون من خلال وحدات تحكم عبارة عن شاشات لمس أيضا مقاس 5?5 بوصة مثبتة في الأبواب، ويتم التحكم فيها بخصائص المقعد بالكامل، سواء كان ضبط وضعيته أو المساج أو التدفئة، كذلك يتم التحكم بالستائر من خلالها والنظام الصوتى والتكييف مع إمكانية اختيار أنماط متعددة تقوم بضبط وسائل الترفيه والراحة في السيارة حسب الاختيار، وأخيرا يتم التحكم من خلالها بالشاشة المسرحية، وهى شاشة ضخمة مقاس 31 بوصة، الترا HD تعمل بتقنية 5G، ويمكن التحكم بها من خلال وحدة التحكم المثبتة في الباب أو من خلال الشاشة نفسها بعد تشغيلها لأنها تعمل أيضا باللمس.الحديث لا ينتهى عن مقصورة الفئة السابعة، فمن العناصر الساحرة السقف البانورامى المجهز بإضاءة LED Light threads ومعه يكتمل مفهوم الـ Lounge التى تعتمده BMW في الـ G70.حتى وإن كنت سوف أتحدث عن العناصر التى تحيط بالسائق الأسبوع القادم، فيجب الإشارة ولو سريعا لأهم وأحدث التجهيزات، مثل الـ interaction bar التى تم تصميمها لتستوعب عناصر التحكم من خلال وحدات تعمل باللمس، ولكن بشكل يسمح لها بالتفاعل مع السائق والركاب من خلال الإضاءة المتنوعة والمختلفة.عن الأداء وتجربة القيادة، قمت فيهم بقيادة الـ 740i المزودة بمحرك 6 اسطوانات، وكذلك الـ i7 الكهربائية بالكامل، والتى تأتى ضمن مجموعة موديلات الفئة السابعة، وهو أسلوب مختلف اختارته BMW عندما أعلنت عن «CLAR»، بناء جديد التى تنتهجه الشركة، ويسمح لها بإنتاج السيارات التى تعمل بالوقود وكذلك الكهربائية على نفس قاعدة المكونات، مع الحفاظ على الخصائص بشكل كامل، ودون الحاجة لإنتاج السيارات الكهربائية على قاعدة مكونات مختلفة.مبدئيًا فإن قاعدة مكونات CLAR التى صممتها BMW جعلت تجربة الجلوس خلف عجلة السيارة العادية والكهربائية متشابها إلى حد كبير، كل شيء في نفس المكان ومتطابق، شعورك بالسيارة فقط هو المختلف، الـ i7 الكهربائية مزودة بنظام دفع رباعى دائم، مع محركين كهربائيين بقوة إجمالية 536 حصان وعزم 745 نيوتن متر، وبطارية 102 كيلوواط لمدى يتعدى الـ 500 كم وفقا لما تؤكده BMW، تتسارع من الثابت إلى 100 كم /س خلال 4?7 ثانية.المثير حول تجربة الـ i7 هو أن BMW جهزت نمط القيادة الرياضية بتجهيز خاص بمؤثرات صوتية مختلقة لتكوين بيئة رياضية، النسخة الأخرى كانت 740i هناك أيضا 760i ولكنها لم تكن متوفرة في هذه التجربة، السيارة تحمل محرك 6 سلندر في خط مستقيم، بسعة 3000 سى سى تبلغ قوته 380 حصان، وعزمه 540 نيوتن.متر مدعوم بمحرك كهربائى يولد قوة إضافية 18حصان وعزم 200 نيوتن متر، السيارة تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5?4 ثانية من خلال ناقل حركة Steptronic من 8 سرعات.هذه هى الأرقام المعلنة، وإذا تحدثت عن التجربة، فسوف أقول وبسهولة كاملة، أنه بالرغم من جهود BMW لجعل السيارة Lounge، لا يحبذ مالكها القيادة مثل معظم المنافسين في هذه الفئة فإن جينات الشركة طغت عليها، بشكل او بأخر مازالت هذه السيارة رائعة في القيادة، وتوفر المتعة الكاملة لمن يجلس خلف عجلة القيادة، بالرغم من الحجم الكبير الاداء رشيق، والتحكم في السيارة سهل، ربما سوف يتطلب دقائق معدودة حتى تتأقلم مع النظام والشاشة الجديدة، الملاحظة الأخيرة أو قيادة الـ i7 ممتعة جدا أيضا، بمجرد ضبطها على النمط الرياضى، سوف تبدأ رحلة مدهشة مع الأداء القوى والطاقة النظيفة التى توضح ملامح مستقبل BMW.