سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في مصر



سعر الذهب سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، مع استقرار أسعار الذهب العالمية بعدما هبطت بنهاية الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي.



وأثر على أسعار الذهب، إيقاف تركيا شراء الذهب وبيع روسيا لكميات من الاحتياطات الخاصة بالذهب، من أجل تعويض عجز الميزان التجاري.



سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 21 في مصر بمحلات الصاغة

سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم 1690 جنيها.

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