تستضيف القاهرة الملتقى الدولي السنوي للأسمدة والمعرض المصاحب



افتتاح الملتقي الدولي السنوي الرابع والعشرين للأسمدة - صورة أرشيفية افتتاح الملتقي الدولي السنوي الرابع والعشرين للأسمدة - صورة أرشيفية

تستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولى السنوى التاسع والعشرين للأسمدة والمعرض المصاحب بحضور ممثلين من 36 دولة، وأكثر من 180 شركة و19 متحدثا، وحضور مكثف في جميع المجالات الخاصة بصناعة الأسمدة وخاماتها وتجاراتها.



جاء ذلك فى بيان للاتحاد العربى للأسمدة، مؤكدا أن المؤتمر سيعقد هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى الفترة ما بين 21-23 فبراير 2023، والذى يتبنى شعار «الصمود من أجل استدامة الأمن الغذائى»، فيما يناقش المؤتمر العديد من الجوانب والمحاور الهامة، وذلك على مدار ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الشركات العربية والدولية فى مختلف المجالات، والتخصصات بصناعة الأسمدة، وعدد من المتحدثين من المنظمات والهيئات، وبحضور ومشاركة مكثفة من 36 دولة حول العالم، يلتفون معاً لمناقشة الموضوعات المتعلقة بصناعة الأسمدة وأسواقها، كذلك أهم التشريعات الخاصة بصناعة وتجارة الأسمدة ودور القطاع وسط التحديات البيئية والمناخية، ومدى تأثير ذلك على الغذاء ومنظومة الأمن الغذائى العربى والعالمى.



كما سيتم عقد جلسة خاصة للوقوف على مستجدات صناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، انتقالا إلى الحلول والتوجهات نحو زيادة الإنتاجية وسد الفجوة الغذائية مع مناقشة توجهات العرض والطلب فى قطاع الأسمدة الإقليمى والعالمى والعوامل المؤثرة على ذلك، مع استعراض تطورات أسواق الغاز، علاوة عن الموضوعات اللوجستية، وسلاسل الإمداد.

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وأضاف أن الاتحاد يضم المؤتمر هذا العام 19 متحدثاً، إضافة إلى العديد من المناقشات من خلال مشاركة مختصين لهم خبرة كبيرة من الهيئات والمنظمات العربية والدولية والإفريقية، وبيوت الخبرة العالمية والمتخصصة، ويشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر 28 شركة عربية ودولية بمختلف التخصصات، والتى تستعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية فى كافة قطاعات صناعة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات الصلة. يشكل المعرض المصاحب فرصة جيدة للتعرف على الشركات الرائدة، والتى تشارك من مختلف أنحاء العالم وللمرة الأولى سوف تفتح أبواب المعرض المصاحب يومياً للسادة الزائرين، ابتداء من الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، لزيارة أجنحة الشركات العارضة بهذه النسخة المميزة.يذكر أن المؤتمر الدولى السنوى للأسمدة، والذى يعقده الاتحاد العربى لأكثر من ربع قرن، يمثل الحدث العربى الاقتصادى الأبرز فى مجال صناعة وتجارة الأسمدة بالمنطقة العربية، حيث يستقبل المؤتمر الدولى عددا كبيرا من المشاركات العربية والدولية وسط مجموعة متميزة من المؤسسات والشركات العربية والعالمية العاملة فى مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، فى ظل وجود فرصة خاصة لعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية، ليظل المؤتمر الدولى واحدا من أكبر الفعاليات الدولية فى مجاله، حيث يجذب المؤتمر سنوياً عددا ضخما من المشاركات والحضور والزائرين، وهو أيضاً حلقة الوصل التى تجمع المهتمين والمصنعين من الشركات العربية والدولية ليكون المؤتمر نقطة تواصل هامة لمناقشة مستجدات صناعة الأسمدة والتوقعات بالأسواق العربية والعالمية.