سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-2-2023

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سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في البنوك ارتفاعا طفيفا، بعد الاستقرار الذي سجله خلال الايام الماضية.



ويستعرض «المصرى اليوم» آخر تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023:



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في بنك قناة السويس:

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