نصائح تمنع اختراق هاتفك عن طريق البلوتوث.. اعرفها

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قد ينسى الكثير من الناس البلوتوث في هواتفهم مفتوحًا طوال الوقت، وهو من التقنيات اللاسلكية قصيرة المدى التي يستخدمها الملايين من الأشخاص حول العالم؛ لمشاركة الملفات والصور والفيديوهات ونقاط الاتصال، وغيرها، ولذا حذر تقرير نشرته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، من ترك «بلوتوث» الهاتف مفتوحًا طوال الوقت نظرًا لما يمثله ذلك من فرصة للقراصنة القريبين منك لتهديدك بالكثير من المخاطر.



ولذا نقدم لكم خلال هذا التقرير، أهم الطرق التي يستخدمها القراصنة لتهديد هاتفك عبر البلوتوث، وطرق الوقاية من هذه التهديدات.



كيف يمكن أن تتعرض لمخاطر عبر البلوتوث؟

هناك العديد من الطرق التي يستخدمها القراصنة لتهديدك عن طريق البلوتوث، وذلك في حالة ما إذا كانوا قريبين منك، وأخطر تلك الطرق في حالة حصل المهاجمون على معلومات تخص هاتفك؛ مثل كلمات المرور، والصور وسجلات المكالمات، والبيانات البنكية، والتي ربما يقومون باستخدامها لارتكاب جرائم وإلصاقها بك، ومن المخاطر الأخرى لترك البلتوث مفتوحًا:

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- إرسال رسائل ورابط غير مرغوب فيها، وربما تقودك إلى برامج ضارة؛ بغرض الاحتيال عليك.- الاتصال بهاتفك وتثبيت برامج ضارة عليه، والتي تقودهم إلى الاستماع لمحادثاتك، وقراءة رسائلك، بجانب الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك.نصائح من خبراء أمن المعلومات للحماية من قراصنة الـ«بلوتوث»ينصح خبراء في أمن المعلومات، بإيقاف تشغيل البلوتوث في حالة عدم استخدامه، لما لذلك من فائدة ليست فقط للحافظ على المعلومات، بل إن ذلك يضًا يزيد من عمر البطارية في هاتفك، ومن أهم هذه النصائح:- إلغاء اتصال بلوتوث هاتفك بالأجهزة التي لا تستخدمها، أو التي قدتها أو قمت ببيعها.- عدم إرسال المعلومات الهامة عبر البلوتوث، وخاصة في الأماكن العامة؛ إذ يمكن للقراصنة أن يعترضوها بسهولة.- عدم قبول أي ملفات أو رسائل جاءت إليك عبر البلوتوث من أطراف غير معروف.- عدم توصيل الهاتف بأجهزة مجهولة عبر البلوتوث.- اجعل هاتفك محدثًا باستمرار.