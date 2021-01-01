نصائح تمنع اختراق هاتفك عن طريق البلوتوث.. اعرفها

قد ينسى الكثير من الناس البلوتوث في هواتفهم مفتوحًا طوال الوقت، وهو من التقنيات اللاسلكية قصيرة المدى التي يستخدمها الملايين من الأشخاص حول العالم؛ لمشاركة الملفات والصور والفيديوهات ونقاط الاتصال، وغيرها، ولذا حذر تقرير نشرته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، من ترك «بلوتوث» الهاتف مفتوحًا طوال الوقت نظرًا لما يمثله ذلك من فرصة للقراصنة القريبين منك لتهديدك بالكثير من المخاطر.
ولذا نقدم لكم خلال هذا التقرير، أهم الطرق التي يستخدمها القراصنة لتهديد هاتفك عبر البلوتوث، وطرق الوقاية من هذه التهديدات.
كيف يمكن أن تتعرض لمخاطر عبر البلوتوث؟
هناك العديد من الطرق التي يستخدمها القراصنة لتهديدك عن طريق البلوتوث، وذلك في حالة ما إذا كانوا قريبين منك، وأخطر تلك الطرق في حالة حصل المهاجمون على معلومات تخص هاتفك؛ مثل كلمات المرور، والصور وسجلات المكالمات، والبيانات البنكية، والتي ربما يقومون باستخدامها لارتكاب جرائم وإلصاقها بك، ومن المخاطر الأخرى لترك البلتوث مفتوحًا:
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