قد يعني الشعور الدائم بالبرد الإصابة بحالة صحية مقلقة خاصة لدى النساء

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يعد الحديد من العناصر المعدنية المفيدة والضرورية لجسم الإنسان، لأنه يدخل في تركيب الهيموغلوبين الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع مناطق الجسم.



وعند نقص الحديد في الجسم لا تعمل عضلات وأنسجة الجسم بصورة طبيعية، ما قد يؤدي إلى فقر الدم، الذي يعد من بين أسبابه، فقدان الدم بكثرة، وسوء التغذية وعدم انتظامها، وسوء امتصاص الحديد.



ويعد انخفاض مستويات الحديد أمرا شائعا ويمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

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والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض هم النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث لأنهن بحاجة إلى أكثر من ضعف كمية الحديد التي يحتاجها الرجال بسبب الدورة الشهرية وفقدان الدم.وتحتاج النساء الحوامل أيضا إلى نسبة 50% أكثر من الحديد للمساعدة في نمو أطفالهن.وتشمل مجموعات الخطر الأخرى النباتيين لأن الأطعمة النباتية تحتوي في الغالب على الحديد غير الهيم non-heme iron الذي لا يتم امتصاصه بسهولة مثل النوع الموجود في اللحوم.لكن هذه المجموعات ليست الوحيدة المعرضة لنقص الحديد، وإذا كنت تشعر دائما بالبرد والتعب، فقد يعني ذلك أنك بحاجة إلى زيادة مستويات الحديد لديك.وتشمل الأسباب الرئيسية لانخفاض مستويات الحديد ما يلي:- عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد- مشكلة في امتصاص الحديد- فقدان الدمويمكن أن تشمل أعراض نقص الحديد ما يلي:الشعور الدائم بالبرديحذر الدكتور فيكاش مودي من أن "برودة اليدين والقدمين يمكن أن تكون نتيجة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد".ويعاني المصابون بفقر الدم من ضعف الدورة الدموية في جميع أنحاء أجسامهم لأنهم لا يمتلكون ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لتوفير الأكسجين لأنسجتهم.وأضاف: "إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين في أنسجة جسمك، فلن يكون لديك إحساس طبيعي بالحرارة والبرودة".شعور دائم بالتعبعندما لا يكون هناك ما يكفي من الحديد في الجسم، فإن النتيجة هي عدم القدرة على إنتاج ما يكفي من مادة تمكنها من حمل الأكسجين.إقرأ المزيد"القاتل المقنّع".. أعراض للسرطان يمكن أن تخفي نفسها على أنها حرقة في المعدةوالنتيجة تجعل الشخص يشعر بالتعب باستمرار.ومن العلامات الأخرى التي يمكن ملاحظتها إلى جانب التعب هي الشعور بالإرهاق.الأعراض الرئيسية لنقص الحديدتشمل العلامات الأخرى التي قد تعني أن لديك مستويات منخفضة من الحديد ما يلي:- جلد شاحب- صداع- ضيق في التنفس- جفاف في الشعر والجلد- خفقان في القلب- تورم وتقرح في اللسان والفم- تململ في الساقين- أظافر هشةوتتضمن علامات انخفاض مستويات الحديد لدى الأطفال أيضا:- التعب- الضعف- الشحوب- التهيج- الدوار الخفيف