أسعار الهواتف المحمولة مع قرب الاحتفال بعيد الأم.. تبدأ من 3 آلاف جنيه



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

تشهد أسعار الهواتف الذكية والمبيعات استقرارا في الأسواق المصرية، ويقبل على الشراء الطلاب والموظفين والعاملين في مجالات التكنولوجيا، لاعتماد الجميع بشكل أساسي على الهاتف المحمول وخاصة الذي يحتوي على تطورات جديدة تساعدهم بشكل يومي في حياتهم الشخصية والمهنية، ولكن يتوقع التجار انتعاش المبيعات بشكل أكبر على عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.



تجولت «السلطة» في أحد المولات التجارية الشهيرة بالهواتف الذكية بمنطقة مدينة نصر، للتعرف على كل التفاصيل، وذكر أحمد الغريب أحد التجار، أن هناك استقرار في بيع الهواتف الذاكية، ولكن الجميع ينتظر فترة شراء هدايا عيد الأم بداية من شهر مارس المقبل، لانتعاش المبيعات هذه الفترة إذ يتهافت الأبناء على جلب الهواتف لهن.



عروض عيد الأم

وأضاف الغريب أن العروض تكون مع بداية شهر مارس على الهواتف الذكية لجذب انتباه العميل: «عيد الأم من المواسم اللي بنستناها لانتعاش المبيعات في السوق، أولاد كتير بيبقوا عايزين يجددوا الموبيلات للأمهات وتكون حديثة، وفي ناس بتستغل العروض بقى وتشتري لنفسها برده».

قد يعجبك أيضا...

أسعار الهواتف الذكيةفيما ذكر مرسي العربي صاحب أحد محال الهواتف الذكية أنه بشكل عام، متوفر الكثير من أنواع الهواتف المحمولة وأسعار مختلفة تناسب الجميع، بداية من 3 آلاف جنيه وحتى 60 ألف جنيه، ويختلف الأمر حسب نوع الشركة والجودة والمواصفات وحجم الشاشة وغيره من الأمور التي يحددها العميل حسب رغبته.وأوضح العربي أن الهواتف الذكية من السلع التي يرغب العملاء في تجديدها كل فترة خاصة مع التطور التكنولوجي بشكل مستمر، لذا يكون عليها الطلب دائما، وإتاحة خدمة الشراء بالقسط تجعل الجميع يستطيعون شراء ما يرغبون فيه، مشيرا إلى أنهم ينتظرون موسم عيد الأم لانتعاش مبيعات الهواتف الذكية في مارس 2023.شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: اشتروا من أماكن موثوق فيهاومن جهته، ذكر محمد الفيومي عضو شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال تصريح لـ «الوطن»، أن عيد الأم من المواسم التي تشهد انتعاش على المبيعات نظرا إلى العروض التي تقدم هذه الفترة، وإتاحة الشراء كاش أو بالقسط.ونصح الفيومي بالشراء من أماكن موثوق بها، والتركيز على قراءة الأسعار والحصول على الفاتورة لضمان عدم الغش أو التلاعب التجاري من قبل البعض.