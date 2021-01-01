أسعار الهواتف المحمولة مع قرب الاحتفال بعيد الأم.. تبدأ من 3 آلاف جنيه

تشهد أسعار الهواتف الذكية والمبيعات استقرارا في الأسواق المصرية، ويقبل على الشراء الطلاب والموظفين والعاملين في مجالات التكنولوجيا، لاعتماد الجميع بشكل أساسي على الهاتف المحمول وخاصة الذي يحتوي على تطورات جديدة تساعدهم بشكل يومي في حياتهم الشخصية والمهنية، ولكن يتوقع التجار انتعاش المبيعات بشكل أكبر على عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.
تجولت «السلطة» في أحد المولات التجارية الشهيرة بالهواتف الذكية بمنطقة مدينة نصر، للتعرف على كل التفاصيل، وذكر أحمد الغريب أحد التجار، أن هناك استقرار في بيع الهواتف الذاكية، ولكن الجميع ينتظر فترة شراء هدايا عيد الأم بداية من شهر مارس المقبل، لانتعاش المبيعات هذه الفترة إذ يتهافت الأبناء على جلب الهواتف لهن.
عروض عيد الأم
وأضاف الغريب أن العروض تكون مع بداية شهر مارس على الهواتف الذكية لجذب انتباه العميل: «عيد الأم من المواسم اللي بنستناها لانتعاش المبيعات في السوق، أولاد كتير بيبقوا عايزين يجددوا الموبيلات للأمهات وتكون حديثة، وفي ناس بتستغل العروض بقى وتشتري لنفسها برده».
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