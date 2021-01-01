موبايلات iPhone هتشحن ب type-C مستقبلا..اعمل حسابك..

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بدأ العد التنازلي لهاتف آيفون iPhone مع منفذ شحن USB-C. لقد بدأ الإنترنت بالفعل في الاحتفال بهذا التغيير الضروري ، استخدام USB-C في هواتف iPhone و سماعات آبل AirPods يعني أنه يمكن استخدام كابل واحد لجميع الأجهزة.







وعلى الرغم من أنه من الجيد أنه لن تكون هناك حاجة إلى المزيد من كابلات Lightning ، فقد لا يكون iPhone 15 متوافقًا مع هواتف أندرويد.

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من المتوقع أن هاتف iPhone 15 Pro يستخدم USB-C ، مما يمثل تحولًا مهمًا لشركة آبل حيث يقترب من هواتف أندرويد. في حين أنه أخبار جيدة للمستخدمين الذين طالما كانوا يطالبون بمعيار شحن عالمي ، فقد لا يعني ذلك بالضرورة أن هاتف iPhone 15 سيكون متوافقًا مع هواتف أندرويد.وفقًا لتقرير حديث من Mobile China News ، فإن قرار آبل بالتبديل إلى كابل USB-C قد يكون مدفوعًا بضغط الاتحاد الأوروبي، حيث قرر المجلس الأوروبي أن جميع الأجهزة الإلكترونية المباعة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تستخدم واجهة الشحن من النوع C اعتبارًا من عام 2024. إذا لم تمتثل Apple ، فقد لا تتمكن من بيع آيفون الجديد في السوق الأوروبية.ويعد هذا الانتقال إلى منفذ شحن USB-C خروجًا عن استخدام Apple الطويل الأمد لمنفذ Lightning ، والذي كان نقطة خلاف للمستخدمين الذين كان يجب عليهم استخدام كبلات أو محولات متعددة لأجهزتهم. فيعد USB-C معيارًا شائعًا للشحن ونقل البيانات ، وتستخدمه معظم أجهزة أندرويد.أحدث موبايل Vivo بربع سعر iPhone أسعار هاتف iphone 11 Pro Max في إلاماراتبينما يعد الانتقال إلى USB-C خطوة في الاتجاه الصحيح لشركة آبل ، لا يزال هناك قلق من أن هاتف آيفون الجديد قد لا يكون متوافقًا مع هواتف أندرويد. وقد يكون هذا بسبب رغبة Apple في الحفاظ على سرية وأمان بياناتها ، والتي كانت نقطة بيع رئيسية للشركة.وإذا كان iPhone 15 يستخدم USB-C غير متوافق مع هواتف أندرويد ، فقد ينشئ حاجزًا للبيانات للمستخدمين الذين يبدلون بين الأجهزة.من وجهة نظر المستخدم ، يمكن أن يكون الافتقار إلى التوافق العالمي مصدر قلق من حيث التأثير البيئي. مع انتشار الأجهزة الإلكترونية ، هناك حاجة متزايدة للحد من النفايات الإلكترونية باستخدام معايير شحن أكثر استدامة. تم انتقاد استخدام منافذ الشحن الخاصة للمساهمة في النفايات الإلكترونية وجعل إعادة تدوير الأجهزة أكثر صعوبة.وفي حين أن الانتقال إلى USB-C يعد تطورًا إيجابيًا ، إلا أنه سيكون من الأفضل أن يكون iPhone الجديد متوافقًا عالميًا مع هواتف أندرويد، ولن يسهّل ذلك على المستخدمين التبديل بين الهواتف فقط سواء آيفون أو أندرويد ، بل سيساعد أيضًا في تقليل المخلفات الإلكترونية وتعزيز ممارسات أكثر استدامة في صناعة التكنولوجيا.