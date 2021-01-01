رصد سماعة OnePlus Nord Buds 2 في قاعدة بيانات FCC



OnePlus Nord Buds 2 OnePlus Nord Buds 2

تستعد شركة وان بلس للإعلان قريباً عن سماعة OnePlus Nord Buds 2 اللاسلكية، ولقد رصدت السماعة اللاسلكية في قاعدة بيانات FCC التي أوضحت تفاصيل أكثر حول تصميم ومواصفات هذا الإصدار.



تؤكد التسريبات الجديدة على أن سماعة Nord Buds 2 اللاسلكية القادمة من وان بلس تأتي بمواصفات تحاكي إصدار الشركة الجديد Ace التي انطلقت مؤخراً في السوق الصيني في حدث OnePlus 11R.



ولقد رصد الإصدار الجديد في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم E508A ومواصفات تحاكي Ace Buds التي تتوفر في موقع JD.com الرسمي الآن.

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أيضاً تؤكد التسريبات على أن حافظة سماعة Nord Buds 2 تأتي بقدرة بطارية 480 mAh، والتي تقدم عمر شحن يصل إلى 36 ساعة من التشغيل، كما تدعم الشحن عبر منفذ USB C.يذكر أن التوقعات تشير إلى أن سماعة Nord Buds 2 اللاسلكية قد تنطلق بميزة دعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، لذا نترقب الإعلان الرسمي لتأكيد هذه التفاصيل.