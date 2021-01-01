رصد سماعة OnePlus Nord Buds 2 في قاعدة بيانات FCC

تستعد شركة وان بلس للإعلان قريباً عن سماعة OnePlus Nord Buds 2 اللاسلكية، ولقد رصدت السماعة اللاسلكية في قاعدة بيانات FCC التي أوضحت تفاصيل أكثر حول تصميم ومواصفات هذا الإصدار.
تؤكد التسريبات الجديدة على أن سماعة Nord Buds 2 اللاسلكية القادمة من وان بلس تأتي بمواصفات تحاكي إصدار الشركة الجديد Ace التي انطلقت مؤخراً في السوق الصيني في حدث OnePlus 11R.
ولقد رصد الإصدار الجديد في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم E508A ومواصفات تحاكي Ace Buds التي تتوفر في موقع JD.com الرسمي الآن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!