أسعار وألوان هواتف Redmi Note 12 وRedmi 12C للأسواق العالمية



Redmi Note 12 Redmi Note 12

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل أسعار وألوان هواتف Redmi Note 12، وRedmi Note 12 Pro، وRedmi Note 12 Pro Plus، وأيضاً هواتف Redmi 12C وRedmi A2 في الأسواق العالمية.



تستعد شركة شاومي للمنافسة بجيل جديد من هواتفها الذكية المتوسطة في الأسواق العالمية، والتي تتضمن سلسلة هواتف Redmi Note 12 مع Redmi 12C وRedmi A2، حيث تقدم هذه الإصدارات في الأسواق العالمية خلال فعاليات مؤتمر MWC 2023.



ولقد جاءت تفاصيل جديدة حول الإصدارات الخاصة بالأسواق العالمية المرتقبة عبر”Snoopy Tech”، والتي أوضحت ألوان وأسعار الهواتف.

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هاتف Redmi A2أشار تقرير سابق إلى أن هاتف Redmi A2 ينطلق في سوق ألمانيا بسعر 97 يورو، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر، والأزرق وأيضاً اللون الأسود، بينما أشارت التسريبات الجديدة إلى أن الهاتف يتوفر بسعر 112 يورو.هاتف Redmi 12Cكشف مصدر التسريبات عن أن هاتف Redmi 12C يتوفر في الأسواق العالمية بثلاثة نماذج، على أن يتميز النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة 32 جيجا بايت بسعر 149 يورو، بينما يأتي الإصدار الأعلى بذاكرة 3 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت بسعر 179 يورو، أيضاً ينطلق الإصدار الأعلى بذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 199 يورو، على أن يتوفر الهاتف بألوان الجرافيت، الأخضر، والأزرق، وأيضاً اللون البنفسجي.هاتف Redmi Note 12تشير التسريبات الجديدة إلى أن شاومي تقدم Redmi Note 12 للأسواق العالمية بإصدار 4G وأخر 5G، على أن يأتي الإصدارين بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، كما يتوفر الإصدارين بألوان الأخضر، والأزرق والرمادي، ويتوفر إصدار 4G بسعر 279 يورو، ويأتي إصدار 5G بسعر 299 يورو.هواتف Redmi Note 12 Pro 5G وRedmi Note 12 Pro Plus 5Gيتوفر هاتف Redmi Note 12 Pro 5G في الأسواق العالمية بسعر 399 يورو وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.من جانب أخر يتوفر Redmi Note 12 Pro Plus 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 499 يورو، على أن يتوفر الهاتفين بألوان الأسود والأبيض وأيضاً الأزرق.