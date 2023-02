حل مشكلة توقف التطبيقات عن العمل في هواتف جالاكسي

صورة ارشيفية صورة ارشيفية

من الشائع توقف بعض التطبيقات عن العمل في هواتف سامسونج جالاكسي، وهناك أسباب مختلفة لذلك؛ مثل: عدم تحديث التطبيق، أو أنك لم تمنح التطبيقات الأذونات اللازمة، وغير ذلك العديد من الأسباب. فإذا واجهت مشكلة توقف بعض التطبيقات عن العمل في هاتفك، جرّب الطرق التالية لحل المشكلة:



1- إعادة تشغيل الهاتف في الوضع الآمن:

تُعد إعادة تشغيل هاتفك الطريقة الأسهل والأكثر فعالية في كثير من الأحيان لإصلاح توقف التطبيقات عن العمل، ولكن إذا حاولت إعادة تشغيل هاتفك، واستمرت المشكلة نفسها؛ جرّب إعادة تشغيل هاتفك في (الوضع الآمن) Safe Mode. سيعمل ذلك على تعطيل التطبيقات التي نزلتها في هاتفك مؤقتًا، ويسمح فقط بالتطبيقات الأساسية، حتى تتمكن من تقييم سبب المشكلة بشكل أفضل.



لتشغيل الوضع الآمن في هاتف سامسونج جالاكسي، انقر لفترة طويلة فوق زر التشغيل لتظهر قائمة إيقاف التشغيل، ثم انقر لفترة طويلة فوق زر (إيقاف التشغيل) Power off الظاهر في القائمة، ثم انقر فوق زر (الوضع الآمن) Safe mode.

إذا كان كل شيء يعمل بشكل جيد في الوضع الآمن، فهذا يعني أن الخطأ ليس في هاتفك ولكن في أحد التطبيقات الجديدة في هاتفك. فإذا نزّلت تطبيق من مصدر آخر غير جوجل بلاي أو متجر جالاكسي، احذفه وتأكد من كون ذلك سيصلح المشكلة أم لا.2- إزالة التقييد عن التطبيقات:إذا كنت من مُستخدمي أحد هواتف سامسونج جالاكسي التي تعمل بواجهة المُستخدم One UI 5 أو أحدث، وواجهت مشكلة توقف بعض التطبيقات عن العمل، فقد يكون التحديث هو أحد أسباب تلك المشكلة.يركز تحديث واجهة المستخدم One UI 5 الجديد من سامسونج في تحسين عمر بطارية لهواتف سامسونج جالاكسي. وكجزء من نظام تحسين عمر البطارية، يقيد تحديث One UI 5 تشغيل بعض التطبيقات في الخلفية، ولكنه يتسبب في فشل تشغيل بعض التطبيقات، أو توقفها عن العمل بشكل كامل.يمكنك إزالة التقييد عن بعض التطبيقات التي تعمل في الخلفية ولكنك تستخدمها باستمرار ولا ترغب في تقييدها بسبب التحديث الجديد من واجهة المستخدم. وللقيام بذلك؛ اتبع الخطوات التالية:انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings في الهاتف.انقر فوق خيار (التطبيقات) Apps.ابحث عن اسم التطبيق الذي تريد تغيير إعداد تحسين البطارية ورفع التقييد عنه، وبعد أن تجده انقر فوقه.في الصفحة الخاصة بالتطبيق، انقر فوق خيار (البطارية) Battery.غيّر الخيار المفعّل تلقائيًا وهو (Optimized) إلى (غير مقيد) Unrestricted.قد يقلل هذا التغيير من عمر بطارية في هاتفك، ولكن إذا كان التطبيق مفيد وتستخدمه كثيرًا لابد من رفع التقييد عنه.3- مسح ذاكرة التخزين المؤقت:في بعض الأحيان، يمكن لبيانات ذاكرة التخزين المؤقت أن تؤثر في أداء التطبيق، وقد يُساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت في حل المشكلة. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:انتقل إلى الإعدادات) Settings، ثم (التطبيقات)Apps وحدد التطبيق المُتعطّل.في صفحة معلومات التطبيق، انقر فوق خيار (التخزين) Storage.ثم انقر فوق خيار (Clear cache)، ثم خيار (Clear data).انقر فوق زر (موافق) OK.افتح التطبيق مرة أخرى وتأكد من أنه يعمل.4- تحديث أو إعادة تثبيت التطبيقات المُتعطّلة:جرّب تحديث جميع التطبيقات الموجودة في هاتفك إلى أحدث إصدار من متجر جوجل، باتباع الخطوات التالية:افتح تطبيق (بلاي ستور) Play Store، وانقر فوق صورة حسابك الشخصي.انقر فوق (إدارة التطبيقات والجهاز) Manage apps & device، ثم انقر فوق (تحديث الجميع) Update all.إذا كنت تواجه مشكلة مع أحد تطبيقات سامسونج، فيمكنك تحديثه من متجر جالاكسي نظرًا إلى أن بعض تطبيقات سامسونج المثبتة سابقًا لا تظهر في متجر جوجل. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:افتح تطبيق (متجر جالاكسي) Galaxy Store، ثم انقر فوق (القائمة) Menu.انقر فوق خيار (التحديثات) Updates ثم اختر (تحديث الجميع) Update all.إذا لم ينجح التحديث، واستمرت بعض التطبيقات في التعطّل، يمكنك حذف تلك التطبيقات من هاتفك وإعادة تثبيتها مرة أخرى.5- التأكد من منح التطبيقات جميع الأذونات:قد يتطلب التطبيق الذي تحاول فتحه أذونات معينة للعمل بشكل صحيح ربما قد رفضت منحه تلك الأذونات في وقت سابق مثل: الموقع والكاميرا والميكروفون والمزيد. وبدون الأذونات المطلوبة، لن يعمل التطبيق بالشكل الصحيح.ولمنح جميع الأذونات للتطبيق، اتبع الخطوات التالية:انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (التطبيقات) Apps وحدد التطبيق المتعطّل.في صفحة معلومات التطبيق، انقر فوق (الأذونات) Permissions، واسمح بجميع الأذونات التي يحتاجها التطبيق.