يظهر هاتف Poco X5 GT على موقع شهادة IMDA Singapore قبل الإطلاق



Poco X5 GT Poco X5 GT

بعد إطلاق Poco X5 5G و Poco X5 Pro في السوق العالمية، تستعد شاومي الآن لإطلاق Poco X5 GT. من المتوقع إطلاق الهاتف كهاتف من الفئة المتوسطة في السوق العالمية. ولقد ظهر الجهاز بالفعل على قواعد بيانات TKDN و BIS، والآن شهادة IMDA ايضًا.



تم رصد POCO X5 GT على شهادة IMDA مع رقم الطراز 23049PCD8G. تؤكد القائمة أن الجهاز سيقدم دعمًا لشبكة 5G وسيتضمن أيضًا دعم Wi-Fi و Bluetooth و NFC. بخلاف هذه التفاصيل، لم يتم الكشف عن أي معلومات أخرى من خلال القائمة.



ومع ذلك، نعلم بالفعل أن الجهاز سيكون نسخة معدلة من Redmi Note 12 Turbo القادم. ومن المتوقع أن يتم إطلاق Note 12 Turbo حصريًا في الصين، وبالتالي فإن الشركة تعيد تسميته تحت شعار POCO للسوق العالمية.