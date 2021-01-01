كل ما تريد معرفته عن ميزة القنوات في إنستاجرام

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أطلقت شركة ميتا يوم الخميس الماضي ميزة جديدة في منصة إنستاجرام تُسمى (القنوات) Channels، تتيح لمنشئي المحتوى والمؤثرين مشاركة الرسائل وآخر التحديثات مع المتابعين، وذلك على غرار ميزة القنوات التي تعتبر من أشهر ميزات تطبيق تيليجرام.



وقد أعلن مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة ميتا عن الميزة بإطلاق قناة خاصة به تحمل اسم (Meta Channel) التي سيستخدمها للإعلان عن التحديثات الجديدة الخاصة بمنتجات الشركة، بما يشمل: فيسبوك وواتساب وإنستاجرام وخطط الشركة حول الميتافيرس وغير ذلك من المنتجات.



وذلك يشبه ما يقوم به (بافيل دوروف) مؤسس تيليجرام الذي يستخدم قناته الخاصة التي تحمل اسم (Durov’s Channel) لنشر آخر التحديثات مع متابعيه.

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كل ما تريد معرفته ميزة القنوات الجديدة في إنستاجرامتتيح قنوات إنستاجرام لمنشئي المحتوى بث الرسائل والتحديثات إلى جمهور عريض من المتابعين الذين يختارون متابعة القناة، ولكن لن يتمكن المتابعون من النشر في القنوات على الرغم من أنه يمكنهم التفاعل مع المحتوى من خلال الرموز التعبيرية والتصويت في استطلاعات الرأي.يمكن لمنشئي المحتوى استخدام النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية لمشاركة آخر تحديثاتهم ولحظات ما وراء الكواليس وكذلك إنشاء استطلاعات للرأي لجمع تعليقات المتابعين.أولًا؛ كيف تعمل قنوات إنستاجرام؟بمجرد أن تتوفر ميزة القنوات في التطبيق، يمكن لمنشئي المحتوى بدء قناة جديدة من خلال الرسائل المباشرة في إنستاجرام، وعند إرسال أول رسالة في القناة سيتلقى المتابعين إشعارًا لمرة واحدة للانضمام إلى القناة.وبعد إنشاء القناة، يمكن لمنشئي المحتوى أيضًا تشجيع المتابعين على الانضمام باستخدام ملصق “الانضمام إلى القناة” في القصص أو عن طريق تثبيت رابط القناة في جزء (Bio) في حسابهم.سيتلقى المتابعون الذين ينضمون إلى القناة فقط إشعارات متى كانت هناك تحديثات، على الرغم من أنه يمكن لأي شخص اكتشاف القناة ورؤية المحتوى إلا أنه لن يتلقى إشعارات بالتحديثات إلا بعد الانضمام إليها.يمكن للمتابعين مغادرة أي قناة في أي وقت، أو كتم صوت الإشعارات، ويمكنهم أيضًا التحكم في الإشعارات الواردة من منشئي المحتوى من خلال الانتقال إلى حساباتهم، والنقر على رمز الجرس وتحديد “قناة البث”.بالنسبة إلى منشئ المحتوى الذين يريدون إنشاء قناة مفتوحة لجميع المتابعين، يجب عليهم التأكد من تعيين الجمهور على (جميع المتابعين) All followers. وهناك أيضًا خيار لإنشاء قناة تقتصر على المشتركين أو الداعمين فقط، إذ يمكنهم بث محتوى حصري لهم.ثانيًا؛ كيفية الانضمام إلى قنوات إنستاجرام:يمكنك الوصول إلى رابط القناة التي تريد الانضمام إليها في هاتفك عبر ملصق الانضمام الذي نشره صانع المحتوى في القصص أو من خلال الرابط المثبت في حسابه أو كمتابع حالي، إذ سيصلك إرسال إشعار لمرة واحدة عندما يبدأ منشئ المحتوى الذي تتابعه قناة جديدة.بعد الوصول إلى القناة، اضغط على خيار (الانضمام إلى قناة البث) Join broadcast channel سيُطلب من الأشخاص الذين لم يتابعوا صانع المحتوى متابعته أولًا لكي يمكنهم الانضمام إلى قناته.كيفية الانضمام إلى قناةبعد الانضمام إلى القناة؛ ستظهر لك في صندوق الوارد في إنستاجرام.يمكن للمتابعين التفاعل مع المحتوى من خلال الرموز التعبيرية، والتصويت في استطلاعات الرأي، لكن لا يمكنهم إرسال رسائل. ويمكنهم أيضًا مشاركة رابط القنوات المفضلة لديهم حتى يتمكن أصدقاؤهم من متابعتها والانضمام إليها.ثالثًا؛ متى ستتوفر ميزة القنوات للجميع؟تقوم منصة إنستاجرام حاليًا باختبار ميزة القنوات مع عدد قليل من منشئي المحتوى في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخطط لإطلاقها عالميًا خلال الأشهر المقبلة. كما تخطط (ميتا) – الشركة الأم – لتقديم ميزة القنوات في مسنجر وفيسبوك في الأشهر المقبلة.كما يمكن للمبدعين المهتمين التسجيل للانضمام إلى قائمة الانتظار من خلال هذا الرابط، ولكن يجب الانضمام من خلال الهاتف.رابعًا؛ هل يمكن الإبلاغ عن القنوات المسيئة؟صرحت ميتا في منشور الإعلان عن الميزة أن القنوات تخضع لإرشادات مجتمع إنستاجرام. لذلك يمكن للأشخاص الإبلاغ عن القناة نفسها أو محتوى معين تمت مشاركته في القناة، إذ يمكن إزالته إذا كان يتعارض مع سياسات المنصة.