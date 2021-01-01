تتجه AMG كوبيه 1991 للمزاد بسعر متوقع +800 ألف دولار



AMG كوبيه AMG كوبيه

هذه ليست سيارة مرسيدس، بل أحد السيارات الأصيلة من AMG قبل اندماجها مع مرسيدس، وتعد أن السيارات القليلة التي تحمل رقم تسلسلي من AMG كشركة مستقلة.



بدأت السيارة حياتها في مصانع مرسيدس من عائلة W124 كوبيه قبل أن يضع مهندسو AMG ذوو الخبرة أيديهم عليها بتعديلات رياضية واسم 6.0 Widebody Coupe، تحت غطاء المحرك نجد محرك V8 سعة 6.0 لتر طبيعي التنفس ينتج 375 حصان، وتشمل التعديلات تعديل نظام التعليق وإضافة قرص تفاضلي محدود الانزلاق. وبطبيعة الحال تعديلات للمظهر شملت جنوط رياضية من OZ Racing قياس 17 إنش.



ستتجه السيارة نحو المزاد بعد أن قطعت مسافة 36,701 كيلومتر فقط، وأمضت معظم حياتها في اليابان قبل تصديرها في عام 2022، ويعتقد أن سعرها سيزيد عن 800,000 دولار.