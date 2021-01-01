تتجه AMG كوبيه 1991 للمزاد بسعر متوقع +800 ألف دولار

آخر الأخبارأخبار السيارات › تتجه AMG كوبيه 1991 للمزاد بسعر متوقع +800 ألف دولار

صورة الخبر: AMG كوبيه
AMG كوبيه

هذه ليست سيارة مرسيدس، بل أحد السيارات الأصيلة من AMG قبل اندماجها مع مرسيدس، وتعد أن السيارات القليلة التي تحمل رقم تسلسلي من AMG كشركة مستقلة.

بدأت السيارة حياتها في مصانع مرسيدس من عائلة W124 كوبيه قبل أن يضع مهندسو AMG ذوو الخبرة أيديهم عليها بتعديلات رياضية واسم 6.0 Widebody Coupe، تحت غطاء المحرك نجد محرك V8 سعة 6.0 لتر طبيعي التنفس ينتج 375 حصان، وتشمل التعديلات تعديل نظام التعليق وإضافة قرص تفاضلي محدود الانزلاق. وبطبيعة الحال تعديلات للمظهر شملت جنوط رياضية من OZ Racing قياس 17 إنش.

ستتجه السيارة نحو المزاد بعد أن قطعت مسافة 36,701 كيلومتر فقط، وأمضت معظم حياتها في اليابان قبل تصديرها في عام 2022، ويعتقد أن سعرها سيزيد عن 800,000 دولار.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تتجه AMG كوبيه 1991 للمزاد بسعر متوقع +800 ألف دولار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47734

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager