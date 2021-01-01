تشكك مازيراتي ببطاريات الحالة الصلبة للأداء الرياضي



مازيراتي مازيراتي

تعتبر بطاريات الحالة الصلبة القفزة المرتقبة التالية في تقنيات السيارات الكهربائية، والتي تعد بتحسين تجربة مستخدمي السيارات الكهربائية بعدة طرق.



بينما تتسابق شركات السيارات لتطوير البطاريات ذات الحالة الصلبة فإنها تطمح لتحسن أداء شحن السيارات وزيادة مداها الكهربائي وجعلها أكثر أمناً وأخف وزناً مقارنة بالسيارات الكهربائية ذات بطاريات الليثيوم أيون. ولكن مازيراتي لا تظهر حماساً مماثلاً لبطاريات الحالة الصلبة، وبحسب دافيد دانيسين، قائد تطوير مازيراتي جران توريزمو الجديد كسيارة وقود أو كسيارة كهربائية، فإن تقنية بطاريات الحالة الصلبة ليست قادرة على منح المركبات الكهربائية أوقات التسارع السريع التي نتوقعها منها.



قال دانيسين “تتمتع بطاريات الحالة الصلبة بنسبة طاقة إلى وزن أكثر ملاءمة، لكن وقت تفريغها ليس سريعاً بما يكفي لتزويد ثلاثة محركات كهربائية بالطاقة والأداء المطلوب”.