تعرف على أسعار فيراري بوروسانجوي تبدأ من 399 ألف دولار!



فيراري بوروسانجوي فيراري بوروسانجوي

تتميز فيراري بوروسانجوي بكل ما يمكن توقعه من العلامة الإيطالية الفاخرة، وتبين لعملاء الشركة أن سعر السيارة أيضاً سيكون مرتفعاً مقارنة بأقرب منافساتها.



في الولايات المتحدة، سيكون سعر السيارة الابتدائي 399 ألف دولار، ما يعادل تقريباً ضعف سعر لامبورغيني أوروس، وبالإضافة لسعرها المرتفع، سيتعين على العملاء دفع ضريبة استهلاك الوقود، والتي لم يتم تحديدها بعد. وجدير بالذكر أن العملاء قد يتم إعفائهم من الضريبة إذا تم تصنيف السيارة على أنها سيارة رياضية متعددة الاستعمالات SUV وليس كسيارة أداء عالي.



ما تقدمه بوروسانجوي لا يوجد لدى أيٍ من منافسيها، محرك V12 طبيعي التنفس سعة 6.5 لتر، ينتج 715 حصان و715 نيوتن-متر، ويتصل بناقل حركة ثنائي الكلتش من 8 سرعات يرسل العزم للعجلات الأربع.