في مصر حملة استدعاء لـ"كيا سبورتاج" موديلات 2014 و 2015

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT (وكيل علامةكيا في السوق المصري) عن حملة استدعاء جديدة للسيارة "سبورتاج Sportage" موديلات 2014 و 2015، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، لفحص وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية HECU.
وأشار بيان الشركة إلى أن خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي بالكشف على هذه الوحدة يهدف للاطمئنان على جودة وسلامة والمنظومة، حيث يقوم ملاك السيارات المذكورة بتحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم على العميل.
الجدير بالذكر أن منظومة القوة في الجيل السابق من السيارة تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد 140 حصانًا، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، بحيث تتمكن السيارة من الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثوان.
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