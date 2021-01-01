في مصر حملة استدعاء لـ"كيا سبورتاج" موديلات 2014 و 2015



كيا سبورتاج كيا سبورتاج

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT (وكيل علامةكيا في السوق المصري) عن حملة استدعاء جديدة للسيارة "سبورتاج Sportage" موديلات 2014 و 2015، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، لفحص وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية HECU.



وأشار بيان الشركة إلى أن خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي بالكشف على هذه الوحدة يهدف للاطمئنان على جودة وسلامة والمنظومة، حيث يقوم ملاك السيارات المذكورة بتحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم على العميل.



الجدير بالذكر أن منظومة القوة في الجيل السابق من السيارة تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد 140 حصانًا، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، بحيث تتمكن السيارة من الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثوان.

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ولكن في شهر يوليو العام الماضي تم تدشين الجيل الخامس من الكروس أوفر SUV المدمجة داخل مصر، وجاء فيها المحرك متصل بشاحن تيربو بحيث تصل قوته الحصانية إلى 180 حصان (مقارنة بـ 140 حصان في الجيل السابق) مع أقصى عزم دوران 265 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة ثنائي القابض DCT ذي 7 سرعات.وبخصوص الأسعار فقد كان الوكيل قد أعلنها في شهر يناير من العام الجاري، بعد أن أصبحت "سبورتاج" 2023 هي الوحيدة المتاحة في القائمة، وسط اختفاء باقي موديلات كيا من السوق، وجاءت كالتالي:• سعر الفئة الأولى 989,900 جنيه• سعر الفئة الثانية 1,079,900 جنيه• سعر الفئة الثالثة 1,179,900 جنيه• سعر الفئة الرابعة 1,279,900 جنيه• سعر الفئة الخامسة 1,349,900 جنيه