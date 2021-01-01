تقدم "كيا" المركبة ATV التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية في معرض الدفاع الدولي

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صورة الخبر: مركبة ATV
مركبة ATV

استعرضت شركة "كيا KIA" مركبتها الاختبارية ATV (مركبة لجميع التضاريس) التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية، وذلك للمرة الأولى على المستوى الدولي، في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 (IDEX) المقام في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تجسد ATV نظرة لمستقبل التنقل العسكري، مع الحاجة إلى تقليل الانبعاثات دون المساس بالفعالية التشغيلية.

يتيح مفهوم ATV من كيا، المدعوم بخلايا الوقود القائمة على الهيدروجين، التي تتواجد في "هيونداي نيكسو" ويستفيد من الإطار الخفيف الوزن الذي تستخدمه "كيا موهافي"، الفرصة أمام الأفراد لإكمال المهام بأمان وفعالية، ويتماشى مع سياسات الشراء الملائمة بيئياً التي تتبناها الجيوش حول العالم.

وتأكيداً على دور كيا الطويل كمورد لحلول التنقل العسكرية ذات المستوى العالمي، تم عرض مفهوم ATV بالإضافة إلى عرض مثالين من كيا LTV الحالية، المصنفة كمركبة تكتيكية قياسية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا منذ عام 2016.

تتميز مركبة كيا LTV بمحرك بقوة 225 حصاناً سداسي الأسطوانات وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، وتتميز أيضاً بهيكل خفيف والبناء المعياري المصمم خصيصاً للأدوار المختلفة المطلوبة لأدائها. يمكن تكوين المقصورة القياسية والمضادة للرصاص، مع توفر قواعد عجلات طويلة وقصيرة. تسمح هذه القابلية للتكيّف، لمركبة LTV بنقل ثمانية ركاب بسرعات تصل إلى 130 كم/ساعة كناقل أفراد مضاد للرصاص، مزود بلوحة قابلة للفصل وزجاج مضاد للرصاص ومقاعد ممتصة للانفجار، أو ما يصل إلى 3000 كجم من الإمدادات الحيوية كشاحنة بضائع قياسية.

وتُشكل مشاركة كيا في آيدكس 2023، فرصة للترويج لمركبات كيا الخاصة المستقبلية التي ستحمي ركابها والبيئة بحسب ممثل شركة كيا. ومع توجه الجيوش في جميع أنحاء العالم، إلى منح مجالات الاستدامة إهتماماً خاصاً انطلاقاً من إدراكهم بأهميتها، باعتبارها جزءاً حيوياً من عملهم في حفظ السلام، من المتوقع أن يتم تنفيذ مركبات كيا الخاصة والتقنيات المستقبلية على مجالٍ واسع، ما يعود بالفائدة على كوكب الأرض وأولئك الذين يسعون إلى حمايته.

المصدر: عالم السيارات

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