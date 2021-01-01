تقدم "كيا" المركبة ATV التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية في معرض الدفاع الدولي

استعرضت شركة "كيا KIA" مركبتها الاختبارية ATV (مركبة لجميع التضاريس) التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية، وذلك للمرة الأولى على المستوى الدولي، في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 (IDEX) المقام في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تجسد ATV نظرة لمستقبل التنقل العسكري، مع الحاجة إلى تقليل الانبعاثات دون المساس بالفعالية التشغيلية.
يتيح مفهوم ATV من كيا، المدعوم بخلايا الوقود القائمة على الهيدروجين، التي تتواجد في "هيونداي نيكسو" ويستفيد من الإطار الخفيف الوزن الذي تستخدمه "كيا موهافي"، الفرصة أمام الأفراد لإكمال المهام بأمان وفعالية، ويتماشى مع سياسات الشراء الملائمة بيئياً التي تتبناها الجيوش حول العالم.
وتأكيداً على دور كيا الطويل كمورد لحلول التنقل العسكرية ذات المستوى العالمي، تم عرض مفهوم ATV بالإضافة إلى عرض مثالين من كيا LTV الحالية، المصنفة كمركبة تكتيكية قياسية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا منذ عام 2016.
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