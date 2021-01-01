تحجم «مايكروسوفت» رسائل ChatGPT.. تعرف على العدد المسموح به

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صورة الخبر: ChatGPT
ChatGPT

محادثات غريبة الأطوا،ر رصدتها شركة مايكروسوفت العالمية، بسبب تقنية المحادثة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT، ما دفعها لتطبيق حد أقصى لا يتجاوز 50 محادثة يوميًا، و5 مناقشات لكل جلسة محادثة واحدة على محرك البحث Bing، وفقًا لما ذكره موقع «ذا فيرج» التقني.

مايكروسوفت تحجم الرسائل على ChatGPT
وأظهرت البيانات، أنّ الغالبية العظمى من الأشخاص يجدون الإجابات التي يبحثون عنها في غضون 5 محادثات، ونحو 1% فقط من محادثات الدردشة تحتوي على أكثر من 50 رسالة، وفقًا لما أوضحه فريق Bing: «إذا وصل المستخدمون إلى حد 5 لكل جلسة، فسوف يطالبهم محرك البحث ببدء موضوع جديد، لتجنب جلسات الدردشة الطويلة ذهابًا وإيابًا».

هل يستمر تحجيم الرسائل على ChatGPT؟
وحذرت مايكروسوفت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن جلسات الدردشة الطويلة، يمكن أن تجعل «Bing» متكررًا أو يُطلب منها إعطاء ردود ليست مفيدة من روبوت ChatGPT، لذلك التحجيم الجديد، يجعل بعد الإنتهاء من كل جلسة محادثة، إخلاء ذاكرة المحادثة التي دارت بين المستخدم وروبوت الدردشة، حتى لا تتداخل المحادثات فيما بينها.

ولا تزال «مايكروسوفت» تعمل على تحسين Bing، لذلك ليس من الواضح إلى متى ستستمر هذه الحدود، بحسب «مايكروسوفت»: «بينما نستمر في تلقي التعليقات، سنستكشف مدى إمكانية زيادة الحدود القصوى لجلسات الدردشة».

المصدر: الوان

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