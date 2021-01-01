تعرف على مصير أصحاب حسابات «فيسبوك» بالعلامة الزرقاء قبل الاشتراك الشهري؟

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يعتبر «فيسبوك» من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي، استخدامًا في مختلف دول العالم، إذ لجأ الكثيرون إلى توثيق حساباتهم الشخصية من خلال الحصول على العلامة الزرقاء، التي تؤكد ملكية الشخص للحساب بشكل رسمي.



رسوم الحصول على العلامات الزرقاء

وخلال الساعات الماضية، أعلن مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة ميتا، فرض رسوم بشكل شهري على مستخدمي «إنستجرام وفيسبوك»، إذ أرادوا الحصول على علامة التحقق الزرقاء لتوثيق حساباتهم، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا، وجعلهم يتساءلون عن مصير الآخرين الذين حصولوا على العلامة من قبل.



وكشفت شركة «ميتا» عبر حسابها الشخصي، مصير الأشخاص الذين تم توثيق حساباتهم من قبل، قائلة إنّ التغيير لن يؤثر على الحسابات التي تم التحقق منها مسبقًا، لكنها أشارت إلى وجود زيادة في نسبة المشاهدة لدى بعض المستخدمين الذين لديهم عددًا أقل من المتابعين، ونالوا إشارة التحقق بفضل الميزة المدفوعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع «BBC».

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تكلفة الحصول على العلامات الزرقاءتبلغ قيمة تكلفة علامة ميتا الزرقاء 11.99 دولار في الشهر، لمستخدمي متصفح الويب، أو 14.99 دولار لمستخدمي نظام «iOS»، إذ لا تتوفر هذه الخدمة المدفوعة من ميتا حتى الآن للشركات، لكن الأفراد يستطيعون الدفع مقابل العلامة الزرقاء.وأشار الرئيس التفنيذي لـ«ميتا»، مارك زوكربيرج، إلى أنّ العلامات الزرقاء تستخدم كأدوات تحقق من حسابات الأشخاص البارزين للدلالة على مصداقيتها، وسيكون ذلك متاحًا في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع، موضحًا أنّ الاشتراك بالخدمة سيرفع من نسبة مشاهدة منشورات المستخدمين الذين يدفعون مقابل العلامة الزرقاء.