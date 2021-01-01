تعرف على مصير أصحاب حسابات «فيسبوك» بالعلامة الزرقاء قبل الاشتراك الشهري؟

يعتبر «فيسبوك» من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي، استخدامًا في مختلف دول العالم، إذ لجأ الكثيرون إلى توثيق حساباتهم الشخصية من خلال الحصول على العلامة الزرقاء، التي تؤكد ملكية الشخص للحساب بشكل رسمي.
رسوم الحصول على العلامات الزرقاء
وخلال الساعات الماضية، أعلن مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة ميتا، فرض رسوم بشكل شهري على مستخدمي «إنستجرام وفيسبوك»، إذ أرادوا الحصول على علامة التحقق الزرقاء لتوثيق حساباتهم، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا، وجعلهم يتساءلون عن مصير الآخرين الذين حصولوا على العلامة من قبل.
وكشفت شركة «ميتا» عبر حسابها الشخصي، مصير الأشخاص الذين تم توثيق حساباتهم من قبل، قائلة إنّ التغيير لن يؤثر على الحسابات التي تم التحقق منها مسبقًا، لكنها أشارت إلى وجود زيادة في نسبة المشاهدة لدى بعض المستخدمين الذين لديهم عددًا أقل من المتابعين، ونالوا إشارة التحقق بفضل الميزة المدفوعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع «BBC».
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