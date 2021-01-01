تصرفات تفسد العطلات الأسبوعية..تعرفى عليها



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

كل شخص ينتظر العطلة الأسبوعية لقضاء وقت ممتع مع أصدقائه أو أفراد أسرته، ولكن قد تصدر عن البعض تصرفات تفسد الإجازة، ولأنه يوم أو يومين في الأسبوع حسب عمل كل شخص، لذلك سنعرض اليكم بعض التصرفات التي تتسبب في إفسادها وفقاً لما ذكره موقع "news24



1- إثارة المشاكل مع أفراد الأسرة



تتسبب إثارة المشاكل في التشاجر مع أفراد الأسرة مما يؤدى إلى الشعور بالضيق والتوتر بين أفراد العائلة، ويفسد العطلة الأسبوعية، لهذا يفضل تأجيل النقاش حول أي مشكلة ليوم آخر، أو إيجاد حلول سريعة لحلها لتفادى المشاكل

قد يعجبك أيضا...

2- الإفراط في شرب الكافيينيتسبب الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوى على مادة الكافيين، في الشعور بالأرق والسهر طوال الليل مما يؤدى إلى صعوبة في الاستيقاظ في اليوم التالى للعمل والتركيز فيه، لذلك يفضل النوم لـ7 أو 8 ساعات للشعور بالاسترخاء والراحة والتركيز في العمل.3- الإفراط في تناول الحلوى والطعام الدسمالإفراط في تناول الحلوى والطعام الدسم في العطلة الأسبوعية، يتسبب مع مرور الوقت في الإصابة بالسمنة، لهذا يفضل تناول الأطعمة الصحية في هذا اليوم وذلك للحفاظ على الصحة والحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.4 النوم بمنتصف اليوملجوء البعض للنوم في منتصف اليوم، يتسبب في إهدار الوقت الذى كان من الممكن الاستفادة منه في التخطيط للتنزه مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء والاستمتاع معهم لبعض الوقت، مما يتسبب في إفساد العطلة الأسبوعية.