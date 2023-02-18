أسعار الأسماك اليوم



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

شهدت أسعار السمك اليوم الإثنين، استقرارا ملحوظا عقب صعودها أمس. وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1، ما بين 54 جنيهًا و56 جنيها في سوق الجملة، و البلطى مقاس 2 سعر ما بين 48 و 53 جنيها، و البلطى الأسوانى ما بين 30 و 60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.



وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.



وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها السبيط 110 إلى 230 جنيها.

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أما الجمبرى الجامبو 350 إلى 450 جمبري مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 إلى 340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.