أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار السمك اليوم الإثنين، استقرارا ملحوظا عقب صعودها أمس. وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1، ما بين 54 جنيهًا و56 جنيها في سوق الجملة، و البلطى مقاس 2 سعر ما بين 48 و 53 جنيها، و البلطى الأسوانى ما بين 30 و 60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.
وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.
وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها السبيط 110 إلى 230 جنيها.
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