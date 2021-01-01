روبوت الدردشة من جوجل لم يحقق النتائج المرجوة في مواجهة «تشات جي بي تي»

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لم يحقق روبوت الدردشة الذي أطلقه عملاق محركات البحث "جوجل"، في وقت سابق من فبراير الجاري، النتائج المرجوة في مواجهة الروبوت المنافس "تشات جي بي تي" الذي يتقدم بسرعة صاروخية في عالم الإنترنت.



ودفعت النتائج المخيبة من إطلاق الروبوت "بارد" (Bard)، المدير التنفيذي لـ"جوجل"، سوندار بيتشاي، إلى توجيه مذكرة داخلية إلى الموظفين يدعوهم فيها إلى تخصيص 2 إلى 4 ساعات يوميا لتحسين مستوى "بارد".



وجاء هذا التطور، إثر التأثير المحدود الذي أحدثه الروبوت المنتظر بعد إطلاقه في 6 فبراير الجاري، علاوة على البيانات غير الدقيقة التي قدمها للمستخدمين، نتيجة سلسلة من الأخطاء فيه، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر سهم الشركة 9%.

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وبالفعل، يواظب موظفو "جوجل" على اختبار روبوت المحادثة، بغية أن يكون دقيقا مثل منافسه "تشات جي بي تي".وكانت "جوجل" تعتقد أن السوق العالمية لن تخرج من تحت عباءة محركها العملاق، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال أكثر من 20 عاما، لكن روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" تمكن من سرقة الأضواء منها في أشهر معدودة.والفرق بين محرك البحث "جوجل" و"تشات جي بي تي" هو أن الأول يعطيك نتائج بحث متفرقة عن الموضوع الذي تبحث عنه، تصل الآلاف في معظم الأحيان وبعضها لا يكون ذا صلة بما تريد.لكن على الطرف الآخر، يبدو "تشات جي بي تي" أكثر دقة من الأول علاوة على قدرته على منح إجابات مفصلة، بما يختصر الوقت والجهد على المستخدمين.