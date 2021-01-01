فتى الكهف يعود مجددًا..بعد 8300 سنة..

فتى الكهف "الوحيد" الذي توفي قبل 8300 عام في النرويج، بدأ وكأنه يحدق بنا بعد آلاف السنين من رحيله، وبعد أن أعاد العلماء بناء ملامح وجهه من جديد.
وكان قد تم العثور على Vistegutten - النرويجية لـ "الصبي من Viste" - في عام 1907 ، بمفرده في كهف من العصر الحجري في بلدية راندابيرج ، غرب النرويج.
ويمكن الآن رؤية وجه الفتى لأول مرة منذ العصر الميزوليتي ، بعد استخدام نسخة ثلاثية الأبعاد من جمجمته لإعادة بناء ملامحه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!