يعلن إنستجرام إطلاق ميزة جديدة

أعلنت شركة "ميتا" المسؤولة عن شبكة "إنستجرام" عن إطلاق ميزة جديدة في الشبكة قد تنال إعجاب الكثير من المستخدمين.
قال رئيس الشركة، مارك زوكربيرج "إن ميزة القنوات أو Channels الجديدة تسمح لصناع المحتوى على إنستجرام بمشاركة الرسائل العامة بين شخص وآخر والتفاعل مباشرة مع متابعيهم، وتدعم هذه الميزة مختلف أنواع المحتوى مثل النصوص والصور واستطلاعات الرأي وردود الفعل وغيرها".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة طرحت بصورة تجريبية لعدد من الحسابات على "إنستجرام" حاليا، ومن المفترض أن تصل إلى عدد أكبر من المستخدمين مستقبلا.
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