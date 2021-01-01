يعلن إنستجرام إطلاق ميزة جديدة

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إنستجرام

أعلنت شركة "ميتا" المسؤولة عن شبكة "إنستجرام" عن إطلاق ميزة جديدة في الشبكة قد تنال إعجاب الكثير من المستخدمين.

قال رئيس الشركة، مارك زوكربيرج "إن ميزة القنوات أو Channels الجديدة تسمح لصناع المحتوى على إنستجرام بمشاركة الرسائل العامة بين شخص وآخر والتفاعل مباشرة مع متابعيهم، وتدعم هذه الميزة مختلف أنواع المحتوى مثل النصوص والصور واستطلاعات الرأي وردود الفعل وغيرها".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة طرحت بصورة تجريبية لعدد من الحسابات على "إنستجرام" حاليا، ومن المفترض أن تصل إلى عدد أكبر من المستخدمين مستقبلا.

ووفقا لموقع TechCrunch فإن النشر عبر الميزة الجديدة سيكون مقتصرا على منشئي "القنوات" من صناع المحتوى على "إنستجرام" فقط، وسيسمح لمتابعي هذه القنوات بالرد على المحتوى والتفاعل مع المنشورات أو استطلاعات الرأي.

وأشار مارك زوكربيرج إلى أن "Channels" في إنستجرام ستحصل على ميزات إضافية في المستقبل، ومن المفترض أن تطرح هذه الخدمة في تطبيقات Messenger و Facebook في الأشهر المقبلة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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