تنفي البحوث الفلكية تسجيل أي زلازل في نطاق القاهرة الكبرى



الدكتور جاد القاضي الدكتور جاد القاضي

خلال الساعات القليلة الماضية، تداول نشطاء مواقع التواصل الأجتماعي منشورات يفيد بأن حدث زلزال أمس واليوم، حيث تسأل الكثير عن تسجيل اي انشطة زلزالية فى القاهرة وشعور بعض المواطنين باهتزازات.



في هذا الصدد، أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، " عدم تسجيل أي اهتزازات (زلازل) في نطاق القاهرة الكبرى".



قال :"نرجو عدم الانسياق وراء اى شائعات او معلومات تصدر من الغير متخصصين فى هذا الصدد، كما ان المعهد يرحب بكل من يرغب فى زيارة المعهد والتعرف على انشطته المختلفة ومنها الشبكة القومية رصد وتسجيل الزلازل والحد من المخاطر".