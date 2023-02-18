أسعار الذهب محليا.. وتذبذب بالأسواق العالمية



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط تذبذب سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية.



وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية نحو 30 جنيهًا، في سعر الجرام، وبنسبة 1.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.



وتراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 23 دولارًا، وبنسبة 1.2% ، بفعل تراجع الدولار، وتزايد المخاوف من رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بنحو يتجاوز 5% خلال الفترة المقبلة.

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قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1690 جنيهًا، بينما تشهد الأوقية حالة من التقلبات المحدودة حيث افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 1843 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1837.6 دولار، وارتفعت لمستوى 1843 دولارًا.أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1932 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1449 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1127 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13520 جنيهًا.أشار، إلى أن أسواق الذهب تشهد حالة من تراجع المبيعات، بفعل تراجع القوة الشرائية للمواطنين، في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم.وأضاف، أن طرح البنوك لشهادات ادخارية بعائد 25% وجه جزءًا كبيرًا من السيولة بالأسواق للقطاع المصرفي.